Fallece Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé

Luchó por su vida y su municipio hasta el último segundo de su vida. El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera Lemes (PSOE), ha fallecido hoy, lunes 15 de noviembre, en el Hospital Doctor José Molina Orosa, donde llevaba ingresado desde hacía varios días, ha confirmado el Ayuntamiento. Tenía 39 años.

El pasado 6 de octubre hizo pública una carta a sus vecinos en la que les anunciaba que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y su decisión de continuar desempeñando sus responsabilidades públicas, a pesar de las devastadoras consecuencias de su enfermedad y su evidente debilidad muscular". Entonces llevaba un año con la sintomatología de ELA, según confesó.

"No sé cuánto tiempo me dará esta enfermedad para seguir desempeñando la responsabilidad de ser alcalde del municipio que me vio nacer, pero les aseguro que sea el que sea, continuaré viviéndolo con todo el cariño y vocación del mundo", afirmaba en su misiva.

La corporación municipal ha expresado en un comunicado su "profundo dolor ante el vacío indescriptible que deja Alexis, un hombre con una capacidad infinita de trabajo, constante inquietud y vocación de servicio".

La institución destaca que "defendió con firmeza y convicción los valores en los que creía: justicia social, igualdad y acceso equitativo a unos servicios públicos de calidad"

Decidió permanecer al frente del Ayuntamiento hasta el último momento “con todo el cariño y vocación”, según sus propias palabras, porque, tal y como él mismo expresaba muy recientemente, adoraba a su municipio. Para Alexis, fue “un honor, un privilegio y uno de los mayores regalos que le dio la vida” ser alcalde del pueblo que lo vio nacer.

Su gran responsabilidad, su particular estilo, su bondad y su manifiesta pasión por la política hicieron de Alexis Tejera un alcalde "cuya huella será imborrable". Para la corporación municipal de San Bartolomé, Alexis fue, sobre todo, una persona magnífica.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de San Bartolomé traslada sus condolencias a su familia y seres queridos. Como señal de cariño, respeto y homenaje, ha declarado tres días de luto oficial. Las banderas exteriores de los edificios municipales ondean desde hoy a media asta y las banderas de los espacios interiores lucen crespón negro.

Tejera, que deja un hijo de corta edad, explicó que decidió hacer pública su enfermedad para que su vecinos supieran lo que estaba pasando y por "la transparencia que le debo a toda la Corporación y trabajadores municipales. Era importante para mí no mantener más este asunto en el ámbito estrictamente privado". Añadía que tenía “claro que, mientras pueda, continuaré con esta responsabilidad tan bonita y noble que todos ustedes me entregaron aquel 27 de mayo de 2019. Me siento con fuerzas para hacerlo y tengo la suerte de contar con todo el apoyo de mi familia, amigos y compañeros”. La calle y encontrarse con su gente día a día es lo que “más feliz” le hacía “en mucho tiempo”, revelaba consciente de que le tocaba “redoblar esfuerzos e intentar combinarlo con mi cuidado”.

Hizo hincapié en que seguiría “luchando” y “defendiendo con uñas y dientes el derecho a unos servicios públicos esenciales de calidad. Milito en el PSOE, entre muchas razones, por la defensa a ultranza de nuestro sistema universal y gratuito sanitario, y hoy debo decir que jamás hasta ahora imaginé la envergadura de su importancia, la calidad y profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras”.

Terminaba sus palabras agradeciendo la atención recibida por médicos, fisioterapeutas, terapeutas, logopedas y resto de especialistas” que lo estaban tratando y reivindicaba “el papel vital que juega la sanidad pública y la urgencia de invertir en la ciencia”. En su condición de cargo público quería contribuir “humildemente a visibilizar las enfermedades raras o desconocidas y a concienciar de esa necesidad de incrementar los esfuerzos en investigación para lograr tratamientos eficaces”.

También puso en valor a su “grupo de trabajo y la labor de todos y cada uno de los empleados y empleadas municipales. San Bartolomé funciona por el gran equipo de concejales, técnicos y trabajadores que me rodean. Ellos y ellas son los únicos merecedores de todos los halagos que me llegan diariamente por nuestra gestión”, destacaba.

Su pérdida “nunca será un final” para el proyecto del grupo de gobierno socialista en San Bartolomé. “Es la continuidad de un modelo de gestión que comenzó en este municipio hace ya catorce años y que tiene más futuro que nunca. La impronta de nuestro proyecto va a quedarse, trascenderá a mí mismo y también a quienes vengan, porque estamos consiguiendo cambiar de verdad las cosas, avanzar hacia un municipio mejor. Queda camino por recorrer e importantes acciones por culminar, y quiero insistir en que voy a seguir trabajando al frente de este proyecto del que todos y todas formamos parte”, concluía.

Tejera ganó las últimas elecciones locales, en 2019, sus primeras como cabeza de lista, con mayoría absoluta al lograr el PSOE nueve de los 17 concejales que conforman la corporación. Tejera fue concejal en el mandato anterior en esa misma institución local, en la que sucedió en la Alcaldía a su compañera de partido María Dolores Corujo, actual presidenta del Cabildo de Lanzarote. Hacía 32 años que ninguna formación política lograba mayoría absoluta en San Bartolomé. El último en hacerlo fue Antonio Cabrera, ya fallecido, quien ganó las elecciones en 1987 en ese mismo ayuntamiento.

Tejera era licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y realizó el primer ciclo de Sociología, además de un máster en Políticas Públicas y Sociales.

Condolencias

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha mostrado su pesar y el de toda la organización por el fallecimiento de Alexis Tejera Lemes.

«No tengo palabras para expresar la desolación que nos invade. Por más que este cruel desenlace fuera lo esperado es totalmente imposible aceptar la desaparición de Alexis», ha declarado Corujo, que ha querido enviar un mensaje de condolencia a su familia: «Comparto su dolor y me estremece pensar en el inmenso vacío que la pérdida de Alexis les supone. Tan solo puedo trasladarles el afecto y el cariño más sincero de la familia socialista».

«Toda pérdida resulta irreparable y cada una llega con su carga de dolor pero la muerte de una persona tan joven, tan generosa, tan cargada de ilusiones se hace más difícil de soportar», ha expresado la dirigente socialista.

En estos dos años escasos, el joven alcalde imprimió su sello personal a la gestión del municipio siendo reconocida su disponibilidad para atender personalmente a quien lo precisara y su implicación personal para dar respuesta a los problemas sociales del municipio.

Su reconocimiento como persona trabajadora y sencilla comenzó a forjarse durante el anterior mandato como segundo de la anterior alcaldesa, María Dolores Corujo, un periodo que sirvió para que fuera incuestionable su reconocimiento como sucesor de la ahora presidenta del Cabildo.

El Ayuntamiento de Arrecife muestra su pesar por la marcha de Tejera y ha organizado para mañana un minuto de silencio, a las 12.00 horas de mañana martes 16 de noviembre, a las puertas del consistorio, donde todos los miembros de la corporación municipal, encabezados por la Alcaldesa, Astrid Pérez, mostrarán sus condolencias por tan triste pérdida.

“Con un talante conciliador y dialogante ha mantenido excelentes relaciones de respeto y de colaboración con el resto de fuerzas políticas representadas en el municipio que ha dirigido y de entendimiento con otras instituciones de la Isla, indistintamente del color político”, ha señalado Pérez quien lamenta “la pérdida de una persona joven que tenía mucho que aportar a Lanzarote y con una fortaleza admirable que dejará un profundo hueco en su municipio y entre todos los lanzaroteños”. Traslada las condolencias del municipio a su familia, trabajadores y amigos.

La secretaria insular de CC, Migdalia Machín, ha señalado que “sin duda es un día triste para todas las personas que tuvimos la suerte de conocerlo. Lo sentimos muchísimo”, ha señalado Machín, quien ha destacado la valentía y la dignidad de un hombre que hace apenas un mes hizo público que padecía una enfermedad y comunicó su intención de seguir trabajando por su municipio hasta el último momento.

“Nos dio una auténtica lección de fortaleza y compromiso, demostrando, por encima de todo, su grandeza como ser humano. Desde Coalición Canaria en Lanzarote acompañamos a sus familiares, compañeros y amigos en su dolor. No hay palabras de consuelo en estos momentos", lamenta Machín.