Coalición culpa al PSOE de los ceses y Podemos arremete contra la alcaldesa

Y sus declaraciones no trajeron precisamente aires de paz, sino que tanto morados como nacionalistas tomaron bando: los primeros, con el PSOE y los segundos, con el PP, además de aprovechar para atizar a los socialistas. Tras su posicionamiento se traduce que Coalición podría tener la puerta abierta de par en par para entrar en el gobierno local que preside Astrid Pérez en Arrecife. La formación morada del Cabildo acusa en un comunicado a la alcaldesa del Partido Popular de dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral a dos años vista y no parece estar por la labor de entrar en el grupo de gobierno que preside Pérez, aunque Leticia Padilla (ex militante de Podemos, aunque se mantiene en el Ayuntamiento de Arrecife gracias a la confluencia de Lanzarote en Pie, de la que es portavoz en la capital) mantuviera una reunión con ella y CC.

José Miguel Barragán, portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), dijo ayer que es difícil de entender que su formación política sea la culpable de la inestabilidad política de Lanzarote, cuando lleva tres años fuera de sus principales instituciones, el Cabildo y la capital. Al ser preguntado por la situación de Lanzarote, Barragán indicó que su partido ocupa la centralidad y puede llegar a acuerdos en cualquier momento con otras fuerzas políticas y recordó que el único veto lo puso para las elecciones de 2019, por un lado a Vox y por el otro a Unidas Podemos.

Los nacionalistas no entienden que se diga que ellos son los culpables cuando no gobiernan

Y ahora, «que estamos fuera de las instituciones, que llevamos tres años fuera, ¿también tenemos la culpa de lo que ocurre en esos gobiernos?», preguntó Barragán, quien recordó las razones que la presidenta del PP de Lanzarote y alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, dio para romper el pacto con el PSOE. Las razones alegadas «se le den más o menos credibilidad» aluden a la inestabilidad y que no hay condiciones para seguir con el pacto con el PSOE.

Agregó que la secretaria general del PSOE en Lanzarote y presidenta del Cabildo lanzaroteño, Dolores Corujo, dice que la relación era magnífica con el PP, pero rompe el pacto, por lo que se ha preguntado el portavoz de CC ¿quién genera inestabilidad? «Que se rompa en Arrecife si se tiene que romper, pero si en el Cabildo funciona bien, ¿porqué crear inestabilidad?», inquirió el portavoz de CC.

Desde Podemos, el culpable de la situación tiene nombre y apellidos: Ástrid Pérez. Así, expone que la alcaldesa capitalina ha forzado la ruptura del pacto con los socialistas anteponiendo los intereses de su partido, el PP, a los intereses de la ciudad porque ha generado inestabilidad política a solo dos años de las elecciones.

Este grupo político tacha los ceses de política de baja altura y considera que esta situación es una anomalía democrática que adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta la situación de crisis económica, medioambiental y sanitaria que padecemos. Y exige a Pérez que explique las razones reales de su decisión, que los morados vislumbran como el pistoletazo de salida a las elecciones.

Asimismo, advierte al PP, al que define de depredador del patrimonio histórico de la Isla, de que desde el Cabildo estará atento a las acciones que se emprendan desde Arrecife en esta materia.