La secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín, lamenta profundamente que el Ministerio de Interior haya pasado por alto la propuesta del Ayuntamiento de Haría para que la instalación del polémico Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), no afectara a espacios tan emblemáticos como el Mirador de Guinate, y haya comenzado las obras para el radar sin tener en cuenta al Consistorio norteño.

“Teníamos la confianza de que el asunto de la ubicación hubiera quedado zanjado y pudiéramos disponer de una vez por todas de un instrumento que nos ayude a evitar la pérdida de más vidas humanas”, ha subrayado Machín, quien ha recordado que los terrenos en los que se están desarrollando las obras se encuentra en la confluencia de dos espacios naturales protegidos (Archipiélago Chinijo y Malpaís de la Corona).

“En todo este proceso, el Ministerio de Interior no ha mantenido el respeto institucional al Ayuntamiento de Haría y esto es algo que no se puede tolerar”, ha destacado la dirigente nacionalista, quien ha hecho hincapié en que “nosotros siempre hemos estado a favor de la instalación del SIVE, pero no de cualquier manera, sino teniendo en cuenta a todas las instituciones, porque es una herramienta imprescindible para poder evitar la tragedia que supone la pérdida de vidas humanas”.

Para la ubicación del SIVE en el Mirador de Guinate, se llegó en su momento al compromiso de modificar tanto el proyecto como el estudio de la declaración de emergencia, pero meses después, el Ministerio de Interior volvió a solicitar al Ayuntamiento, la disponibilidad de los terrenos, situando de nuevo el edificio en el lugar original, es decir, en medio del Mirador. Ante esto, el Ayuntamiento volvió a recordar al Ministerio el acuerdo alcanzado y que no habían cumplido.

La secretaria insular de CC resalta que “está claro que el PSOE de Lanzarote se muestra, una vez más, sumiso a Madrid e intenta vender que está haciendo lo mejor para la isla, pero sus actuaciones muestran justo lo contrario”.