Isidro Pérez ya es alcalde de San Bartolomé en sustitución del fallecido Alexis Tejera

El primer teniente alcalde, Antonio Rocío, entregó el bastón de mando a Pérez en una sesión en la que la Corporación trata de normalizar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del Ayuntamiento de San Bartolomé. “No es fácil hablar de normalidad con la dolorosa ausencia que nos deja Alexis, pero fue su deseo que la gestión no se detuviese y que recuperásemos el ritmo cuanto antes. Los miembros de esta Corporación nos sentimos arropados por el cariño y el respeto que tantísima gente ha mostrado hacia nuestro querido alcalde. No será fácil el trabajo que tenemos por delante, pero lo afrontaremos con el compromiso y la valentía que nos traído hasta aquí y lo haremos por el municipio de San Bartolomé, por el pueblo de Lanzarote y porque es lo que Alexis quería".

El minuto de silencio por la pérdida de Alexis se sustituyó por un aplauso que puso en pie a todo el patio de butacas.

A continuación se procedió a la votación para la elección del alcalde y a las 12.10 horas de esta mañana Pérez se convirtió en regidor de su municipio. El nuevo alcalde tiene 38 años y es licenciado en Psicología. Como concejal ostentaba las áreas de Festejos, Cultura, Deportes y Unidad del Servicio de Emergencia Social Humanitaria.

Discurso de Isidro Pérez como alcalde





Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la confianza depositada en mí, primero por Alexis y ahora por esta Corporación.





Asumo la alcaldía del municipio de San Bartolomé con la honda tristeza de los hechos que nos han traído hasta aquí. Quiero que mis primera palabras como alcalde de este municipio sean para rendir respeto a Alexis Tejera Lemes. Reitero hoy mi cariño y mi admiración por ese joven alcalde, ese amigo que tan alto deja el listón de la gestión municipal.





Por él y por San Bartolomé, por el honor que supone este cargo y por mi compromiso firme con este municipio, les garantizo que trabajaré con plena consciencia de la enorme responsabilidad que representa. Gracias.





Gracias, primero, a la Agrupación Local del PSOE de San Bartolomé por confiar en mí. Gracias por su apoyo sin fisuras. Gracias, Tono.





Gracias también al PSOE de Lanzarote, a todos los compañeros y compañeras sin excepción por demostrar la unidad y la fuerza de este partido en unos momentos extraordinariamente difíciles. Gracias, Loli.





Gracias de corazón a ustedes, mis queridos compañeros -y amigos- del Grupo Municipal Socialista.





Gracias a los alcaldes y alcadesa que han tenido el honor de representar a este Municipio. Gracias Marcial, Gracias Loli, por sembrar la semilla para que este sea un Municipio Socialista.





Han sido y son unos momentos muy duros para todos. Iniciamos esta aventura capitaneados por el mejor. Miro ahora hacia atrás, pienso en la campaña, en el inicio del mandato, en la fuerza, en el empuje, en la ilusión de estos dos años y medio… y no me creo que hoy estemos aquí por lo que estamos.





La tristeza por la ausencia de Alexis es un sentimiento constante. La percibimos en cada cosa que hacemos, en cada rincón de nuestro trabajo diario. Es difícil, muy difícil, pero quiero decirles, compañeros, compañeras, que esa sensación permanente nos hará no perder de vista las prioridades, lo realmente importante, que no es otra que lo que los vecinos y vecinas esperan de todos nosotros. Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos fuerza de sobra para no fallarle a este municipio.





Quiero dar las gracias, también, a los grupos políticos de este Ayuntamiento. Gracias por el cariño, por el apoyo y por el respeto. Les ruego hagan extensivo este agradecimiento a sus formaciones políticas, porque absolutamente todos los partidos de esta isla y de Canarias han tenido palabras de recuerdo y reconocimiento hacia Alexis. Nos hemos emocionado al ver, desde ideologías tan dispares, un único mensaje, el del afecto en torno a su persona.





Gracias, cómo no, a todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Su calidad profesional y humana ha hecho que este Ayuntamiento sea, en estas semanas tan duras, una familia.





Gracias a la ciudadanía, a la de San Bartolomé y de toda la isla, por acompañar a Alexis y a su familia con tanta cercanía en unos momentos tan dolorosos. Gracias por el consuelo brindado y por ese cariño tan sincero.





Gracias también a los empresarios y empresarias de nuestro municipio, por el respeto abrumador mostrado durante el luto oficial y por ponerse a disposición, sin dudarlo ni un minuto, de lo que este Ayuntamiento pudiese necesitar en esos días tan duros.





Gracias a todas las entidades sociales, culturales, deportivas, del tercer sector y a tantas y tantas organizaciones que no han hecho sino constatar que Alexis Tejera Lemes fue alguien muy querido.





Por último, gracias, de manera muy especial, a su familia. Gracias por su fortaleza, ejemplo para todo un pueblo. Gracias a Marta, porque nos ha demostrado la enorme capacidad del ser humano de sacar lo mejor de sí ante las mayores adversidades. Gracias por permanecer a nuestro lado cuando más necesitaba ella que permaneciesen a su lado, gracias por dejarnos acompañarla en este proceso, gracias por contar con nosotros y gracias también por su confianza y por su cercanía.





Hoy es un día muy duro para San Bartolomé, para este Ayuntamiento y para mí como nuevo alcalde. Ningún representante público desearía asumir una responsabilidad tan grande y tan bonita como esta en unas condiciones tan tristes. Entenderán que son muchos los sentimientos encontrados.





No tendría tiempo ni capacidad suficiente en diez intervenciones como esta de explicarles qué ha significado para mí Alexis Tejera Lemes, en lo político y en lo personal.





Solo quiero destacar algunas cuestiones y prometo no extenderme: Alexis fue un alcalde tan cercano y tan especial porque era un hombre enamorado de la política a pie de calle, de la gestión municipal del puerta a puerta y, sobre todo, por sus convicciones y creencias.





Alexis gestionaba poniéndole cara a cada situación. Para él no había generalidades, situaciones vagas, sino personas con nombres y apellidos y, en este sentido, quiero decirles que resultaba absolutamente asombroso el control que tenía sobre las circunstancias de los vecinos y vecinas de San Bartolomé, sus problemas, sus dificultades, sus necesidades.





Alexis puso siempre, por encima de cualquier otra consideración, su deber como alcalde y su compromiso con este pueblo. Él no ambicionó nada más allá del bienestar de la ciudadanía y trabajó, hasta el último día, con humildad y con una madurez política inusual en un hombre de su edad.





Alexis fue un verdadero activista de lo público y de lo social, algo que tan poco se estila en este mundo que hoy avanza tan rápido y donde no hay tiempo para valorar esos detalles que marcan la diferencia. Creo que es necesario destacar aquí hoy, nuevamente, el carácter plenamente social que quiso marcar a su gestión. Creyó que era posible un San Bartolomé más social, más sostenible y más solidario y se dejó la piel en ello para lograrlo.





Para mí fue, especialmente, el amigo que me regaló la posibilidad de aprender a su lado a marchas forzadas, porque él era así, una persona inquieta, rápida en la toma de decisiones y con una capacidad de gestión y liderazgo fuera de los cánones establecidos.





Para mí es un privilegio -también plagado de sentimientos muy contradictorios- que él decidiese compartir conmigo hasta el final lo que quería para este municipio. Ese hombre metódico y ordenado nos trasladó con todo lujo de detalles cómo era su San Bartolomé soñado y confió en nosotros para lograrlo.





Lo haré. Lo haremos, porque creo en ello y porque para lograrlo cuento con el mejor equipo. De nuevo quiero expresar mi agradecimiento por la confianza, por la que ellos, mis compañeros y compañeras me han dado de manera incondicional y por la que depositó en mí Alexis.





Voy concluyendo y lo hago agradeciéndole a mi familia en general su acompañamiento y apoyo en todo este proceso.





Gracias, padre, por ser brújula y maestro, por recordarme cada día cuáles son las cosas realmente importantes de la vida. Gracias a mis hermanas y hermano, el otro mejor equipo del mundo. Desde aquí, gracias, madre, porque siempre estás, también hoy.





Gracias, Raquel, mi compañera, mi cómplice y mi amiga. Sé que esto también es un reto para ti. Gracias por tu ayuda incondicional.





Finalizo: Alexis insistía siempre en esa frase de Rodríguez Zapatero que se convirtió en su máxima vital: “A la política se viene a hace feliz a la gente”. Ciertamente así es. La asumo como una convicción y, desde este momento, como diría Alexis, “rumbo fijo, compañeros”.