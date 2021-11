El debate de las denominadas energías limpias está más presente que nunca. Desde implantaciones pequeñas que afectan a comunidades locales hasta escalas gigantes con megaproyectos repartidos por todo el mundo, los nuevos molinos de viento se están convirtiendo en elementos cada vez más habituales en nuestros paisajes.

Por ello, la organización de la Muestra de Cine de Lanzarote, cuya edición está dedicada este año al viento, ha querido ocuparse de un tema tan apegado al territorio como acuciante en el ámbito internacional y ha reunido a una serie de prestigiosos expertos para intentar responder a los desafíos que plantean las eólicas.

La moderadora de la Mesa de Debate será Elena Solís, de Ecologistas en Acción en Lanzarote. Como ha adelantado, algunas de las principales cuestiones que surgirán estarán relacionadas con si "es necesaria una moratoria de estos megaproyectos hasta que podamos valorar sus impactos en el paisaje, la biodiversidad y las comunidades afectadas, o si bien no hay tiempo que perder".

En la Mesa participarán Cristina Rois, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Josefa Sánchez Contreras, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Luis Bolonio, Portavoz de Aliente (Alianza, Energía y Territorio) Arnold Acosta, instalador y titulado en energías renovables.

Programación lunes 28 de noviembre

Este lunes los espectadores que se acerquen a El Almacén podrán ver a las 19.00 horas la película 'Las Cruces' de la sección 'Maguas'. Una sección de la Muestra de Cine de Lanzarote cuyo propósito es traer a la isla títulos que en ediciones anteriores no formaron parte de la Sección Oficial por el requisito de algunos festivales de que los filmes no se hayan estrenado con anterioridad, algo con lo que la Muestra no está de acuerdo.

Por eso, se abrió este espacio, para que las personas que acudan a El Almacén no se dejen sin ver películas fundamentales. En este caso la proyección será 'Las Cruces', un título chileno que narra cómo durante el golpe de Estado contra el presidente Allende, desaparecen 19 trabajadores de una empresa de papel que habían sido arrestados por su participación en el movimiento sindical y de partidos de izquierda.

La película de la sesión de las 21.00 horas será 'Con el viento' de Meritxell Colell. En ella se cuenta la historia de Mónica, quien tras dejar atrás su pueblo hace muchos años, tiene que volver por la grave enfermedad de su padre. Esto la obliga a reencontrarse con el lugar de su infancia, con sus familiares y con la maravilla de unos paisajes naturales en los que el clima define emociones, trabajo y vida en común.

Además, está 'Destiladera: Beber los vientos' a las 18.30 en la Bodeguita de Casa Cerdeña en San Bartolomé.