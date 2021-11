Isidro Pérez: “Seguir adelante sin Alexis Tejera está siendo muy duro, pero mantenemos el rumbo fijo en todos los proyectos”

Asumió la Alcaldía de San Bartolomé el pasado sábado en sustitución de su compañero fallecido Alexis Tejera. ¿Cómo están siendo estos primeros días en el cargo? ¿Qué tal se siente?

Asumo la responsabilidad que mi nuevo cargo conlleva con la continuidad de los proyectos y el grupo de gobierno que seguimos teniendo en este Ayuntamiento tras la importante ausencia de Alexis Tejera. A nivel anímico tengo una amalgama de emociones con la sensación de la pérdida, pero a la vez con toda la fuerza y la energía de continuar con los proyectos establecidos en esta legislatura y con la finalidad de terminarla con la mayor consecución de los mismos, tanto sociales como de obras públicas.

"Él nos pedía que no parásemos porque el Ayuntamiento debe estar el cien por cien disponible para solventar los problemas de cada uno de los vecinos"

Sus compañeros de gobierno, ¿cómo están sobrellevando esa pérdida?

Nos hemos planteado que no hay tiempo que perder y en nosotros están muy marcadas la capacidad de trabajo y la motivación. A pesar de que todos tengamos problemas en nuestra vida diaria, tenemos que discernir entre el trabajo y la vida personal. Dentro de las circunstancias está siendo muy duro y lo seguirá siendo porque la figura de Alexis Tejera será irreemplazable. Él nos pedía que no parásemos porque la importancia de una administración, como es el ayuntamiento, la más cercana al vecino, es que debe estar el cien por cien disponible para solventar los problemas de cada uno de los vecinos y las vecinas. Seguiremos estando las 24 horas para los vecinos del municipio, nuestros teléfonos móviles son públicos y están en la página web del Ayuntamiento. Si no es el mismo día, al siguiente tendrán respuesta a su llamada o a su mensaje. A la política vecinos a trabajar y a “hacer feliz a la gente”, según decía José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando creamos que no lo estamos consiguiendo, yo personalmente, volveré a mi puesto de trabajo y que vengan otros a gestionar con compromiso y motivación para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.

En su discurso de investidura usted subrayaba unas palabras de Alexis Tejera en el sentido de seguir el “rumbo fijo”. Ahora mismo, ¿en qué proyectos se concreta?

En los primeros seis meses de legislatura planificamos con Alexis a la cabeza el San Bartolomé que creemos necesita el municipio y ello conlleva un San Bartolomé más social, más solidario y más sostenible a través de diferentes actuaciones como el Centro de Respiro Familiar, intervenciones en el centro de salud, la construcción del colegio El Quintero, la atención a los mayores del municipio...

"A principios de enero empezarán las obras de adecuación de las instalaciones donde su ubicará el Centro de Respiro Familiar, tan necesario para el municipio"

El Centro de Respiro Familiar para la atención de personas dependientes y procurar con ese servicio un descanso a sus familiares y cuidadores es el proyecto estrella del PSOE en San Bartolomé. ¿Cuándo está previsto que comiencen las obras?

Está todo preparado para que a principios de enero empiecen las obras de adecuación de las instalaciones donde su ubicará el Centro de Respiro Familiar, tan necesario para el municipio. Es un edificio de titularidad municipal que está en la calle Arrecife, a la entrada del pueblo de San Bartolomé, donde ha estado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote. Le ofrecimos la Casa Mayor Guerra a la que mudarse, pero estamos buscando soluciones. El Consejo Regulador tenía una asamblea en la última semana, pero no sabemos qué han decidido al respecto.

El nuevo Plan General del municipio es un asunto pendiente desde hace varios mandatos. ¿Cómo están los trámites de elaboración de este nuevo documento, vital para la planificación de San Bartolomé y su futuro?

San Bartolomé tiene las normas subsidiarias del año 1995 y estamos trabajando duramente desde la Concejalía de Urbanismo y desde el grupo de gobierno para que salga. Ya tenemos todo preparado para que el próximo mes o en el siguiente, llevemos a pleno la aprobación inicial del Plan General que tanto necesita San Bartolomé después de tantos años. La zona industrial de Playa Honda, la mayor fuente de ingresos del Ayuntamiento, quedaría recogida en el documento como una zona industrial y comercial, y, por otro lado, se consolidarán suelos para viviendas en el municipio, entre otros asuntos.

La zona industrial de Playa Honda está aún en desarrollo. ¿Qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo en la misma?

Se están llevando a cabo movimientos de tierra y la instalación de nuevas empresas. Nuestro objetivo es desarrollar todas las unidades de actuación. Por ejemplo, la Unidad de Actuación Nº10 ya se ha desarrollado técnica y jurídicamente, y tenemos constancia de que se van a registrar la 1 y 2. Queremos que se instalen el mayor número de empresas y para ello necesitamos el Plan General que consolide el suelo y sea atractivo para que las empresas se quieran instalar en la zona industrial y comercial de Playa Honda.

El núcleo residencial de Playa Honda es el más poblado del municipio con alrededor de 10.000 habitantes, alrededor de la mitad de todo el censo de San Bartolomé. ¿Qué planes tiene para esa zona?

Playa Honda ha dado un giro en los últimos años de 180 grados y entendemos que necesita seguir mejorando, como todos los núcleos poblacionales del municipio. Si hace tres años la basura se recogía cada tres días, hoy se recoge a diario. Si antes teníamos seis jardineros en la calle, ahora hay 20 y el doble de barrenderos. El 95% de las calles se han asfaltado, se han hecho planes de acerado...

"Los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento están a pleno rendimiento a pesar de las sensaciones de tristeza que se respiran por los despachos"

Usted ha asumido las áreas que llevaba el anterior alcalde, Policía Local y Plan General. ¿Cómo va a quedar la reorganización de las concejalías que estaban a su cargo, como son las de Festejos, Cultura, Deportes y Unidad del Servicio de Emergencia Social Humanitaria?

No se van a realizar grandes cambios, por lo que será un punto y seguido para continuar con el proyecto que teníamos antes. Las áreas que yo ostentaba serán repartidas entre otros compañeros del grupo de gobierno, que es un grupo bien cohesionado, sin fisuras, y entendemos que la reestructuración no va a afectar al rendimiento ni al trabajo de esta administración. Los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento están a pleno rendimiento a pesar de las sensaciones de tristeza que se respiran por los despachos. Tengo que agradecerles públicamente que no hayan parado ni un minuto. Desde el primer momento nos planteamos que la administración no parase, pues quien lo sufre son los vecinos y las vecinas y este Ayuntamiento y este grupo de gobierno le están poniendo cara a los problemas de los vecinos en el puerta a puerta, en la calle, para que sean los gestores públicos los que se acerquen a los domicilios.