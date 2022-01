Nueva Canarias quiere atar en corto a CC en la comisión del solar de Ginory

Nueva Canarias (NC) pide a su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife, Coalición Canaria (CC) de que se abstenga de pedir comparecencias fuera de la comisión de investigación de caso Ginory para evitar que se la vacíe de contenidos y se confunda a los ciudadanos lanzaroteños.

Armando Santana, concejal de los canaristas y presidente de la comisión cree que los grupos políticos no deben dedicarse a pedir comparecencias en el pleno, como ha sucedido con la solicitud de Coalición Canaria -que se incorporó al grupo de gobierno en noviembre- de la comparecencia de Cristina Duque (PSOE), anterior titular de Hacienda hasta la expulsión de los ediles socialistas del grupo de gobierno por la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, en noviembre de 2021.

“Si bien es cierto que como presidente de la pomisión no puedo ni debo intervenir en la comunicación pública de cada partido, me gustaría pedir responsabilidad a la hora de tratar tanto a la comisión como el propio caso”. Santana recuerda que el lunes ya pidió a cada formación política que nombre un portavoz en la comisión. “Todos los partidos van a tener voz”, sentencia Santana. En este sentido, todos los testimonios, declaraciones, o intervenciones que los diferentes grupos políticos del arco municipal estimen oportunas, serán contempladas a su debido tiempo y en su debido marco. “Si empezamos a pedir comparecencias paralelas en el pleno por parte de cada partido asistiremos a la ceremonia de la confusión, y la comisión perderá sentido y decepcionaremos a los ciudadanos”.

Pago de decena de millones

Asimismo, Santana advierte de que esta comisión de investigación no debe de perder su finalidad: “Desde el Ayuntamiento de Arrecife se ha producido el pago de decenas de millones de euros, de dinero de los vecinos, por un solar de apenas 10.000 metros, y que no está claro ni que exista como tal. Esto debe de centrar todos nuestros esfuerzos en explicar a los ciudadanos qué ha pasado, y cómo debemos de hacer para que no vuelva a suceder”.

Por su parte, Coalición Canaria (CC) anunció el lunes de que solicitará la comparecencia ante el pleno de la corporación de la edil del PSOE y exconcejala de Hacienda, Cristina Duque, para que explique el voto favorable de su partido en el pleno del 20 de abril que aprobó la solicitud de un crédito de 27 millones de euros para pagar la deuda del llamado solar de Ginory, así como en la Junta de Gobierno en la que se aprobaron las condiciones económicas del referido crédito.CC: «El PSOE apoyó los pagos»

Desde el Grupo de CC no se entienden las críticas de la exedil de Hacienda al pago de la deuda del referido espacio enclavado en el Charco de San Ginés. Así lo ha explicado el portavoz nacionalista, Echedey Eugenio, que afirmó que «el PSOE mientras estuvo en el gobierno hasta hace escasamente un mes, apoyó el plan de pagos al que votó favorablemente tanto en el pleno en el que aprobaron los presupuestos municipales para 2021, como en la Junta de Gobierno que aprobó las condiciones del crédito solicitado para abordar el pago de la indemnización». CC también solicitará que Duque explique por qué no se ha incorporado al expediente el informe pericial encargado.