La Policía investiga actos vandálicos en siete guaguas de Lanzarote Bus

La Policía Nacional investiga los actos vandálicos contra siete guaguas de la empresa Lanzarote Bus y el incendio de un contenedor de residuos coincidiendo con la huelga que mantienen los trabajadores de cuatro empresas del grupo (Jocaba, Guaguas Jocaba, Guaguas Lanzarote y Lanzarote Bus) desde el pasado 2 de diciembre.

Las agresiones, ocurridas el fin de semana, afectaron a los cristales de los vehículos y el fuego alcanzó un cuadro eléctrico de la fachada de la nave de la empresa, ubicada en el polígono industrial de Puerto Naos, en Arrecife. Las guaguas estaban circulando y una de ellas estaba estacionada delante de la casa de una trabajadora, indican fuentes empresariales.

José Manuel Moreno, responsable de la Federación de Transportes de Intersindical Canaria (IC), sindicato que respalda la movilización laboral, eliminó cualquier sospecha de que los trabajadores estén detrás de los daños causados a parte de la flota de guaguas de Lanzarote Bus.

¿Si llevan más de 40 días de huelga y no ha pasado nada, cómo es posible que ahora se culpe a los trabajadores de esos hechos? Cada uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Que la empresa investigue», se preguntó .

Pese a estar inoperativos varios vehículos, según Moreno, se han cubierto todas la rutas escolares desde el 10 de enero, cuando los niños volvieron a las aulas.

El paro de los trabajadores, que secundan unos 60 guagüeros, cumple hoy 42 jornadas y no se vislumbra un acuerdo entre las partes. Desde la empresa han advertido este miércoles que «si no hay respuesta, ya no nos volveremos a sentar con ellos». Lanzarote Bus ofreció a la plantilla un 10% de subida de salario, el estudio de los cuadrantes de turnos de trabajo y el personal no lo ha aceptado, indica la parte empresarial.

La principal reivindicación de la plantilla es que la empresa elimine los turnos partidos en la jornada laboral y que cumpla el convenio colectivo. Otros de los puntos que reclaman son una subida salarial en función del IPC de la última década (2011-2021), que se les abone el plus de disponibilidad, un nuevo convenio colectivo, ya que el actual es de 2007, y que la empresa elabore un listado antes de comenzar cada mes con los conductores que de forma voluntaria quieren hacer horas extras (de disponibilidad) y, en caso contrario, que se disponga una lista integrada por los trabajadores según su orden de antigüedad.

Ayuda entre compañeros

«Hay trabajadores que ya no tienen dinero ni para hacer una compra», lamentó Moreno. Agradeció la ayuda económica aportada por los compañeros de Titsa y simpatizantes y de Ultramar Express Lanzarote, «los que mejor están económicamente». Este gesto solidario «ha renovado las ganas de lucha», subraya Moreno.

El representante sindical critica que «la empresa únicamente se mantiene en su postura, para hacer daño por haber ido a la huelga». Los trabajadores consideran “ridícula” la subida inicial del 8% en el salario base y algunos pluses de la nómina, a la que se añadiría un incremento del 2%, lo que supondría unos 40 euros netos de más mensuales en nómina, según Moreno. Intersindical Canaria entiende que «aunque se puedan organizar servicios y turnos de trabajo, a la empresa le resulta muy cómodo disponer de la vida de estas personas a su antojo para lo que les surja, puesto que el trabajador estaría disponible en su tiempo de descanso. Para hacer una jornada de ocho horas, cada conductor tiene que estar una jornada de 13 o 14 horas a disposición de la empresa”, consideró Moreno. Según Moreno, la empresa “no acepta la mediación del Cabildo de Lanzarote para arreglar el conflicto”.