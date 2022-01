Los guagüeros de Lanzarote Bus aplazan la huelga mientras buscan un acuerdo con la empresa

La asamblea de guagüeros de cuatro de las empresas del servicio de transporte discrecional de viajeros y transporte escolar del grupo Lanzarote Bus (Lanzarote Bus, Guaguas Lanzarote, Guaguas Jocaba y Jocaba) decidió ayer “por unanimidad” aplazar la huelga que la plantilla mantiene desde el pasado 2 de diciembre para reclamar una mejora de sus condiciones laborales. Así lo informó Intersindical Canaria, sindicato que respalda la movilización y que la pasada jornada cumplió 43 días de paro.

Aunque los servicios mínimos en el traslado de escolares han sido del 100%, por lo que los estudiantes no se han visto afectados por la movilización, sin embargo, sí se han visto mermadas prestaciones a los turistas que la empresa no ha podido contratar al tener a 60 de sus conductores en huelga.

El aplazamiento será efectivo desde las 00.00 horas del próximo lunes, 17 de enero, “mientras se busca entendimiento por las partes, una adecuación de la jornada partida de la plantilla, quedando reservada la reanudación de la huelga en el tiempo que se determine en las próximas asambleas de trabajadores en caso de no hubieran avances en las reivindicaciones que condujeron a esta situación”, informó la Federación de Transportes de Intersindical Canaria.

El sindicato resalta que la dirección de este grupo de empresas se ha mostrado “dialogante y con ganas de reconducir esta situación, por lo que los trabajadores se congratulan y les están muy agradecidos después de tantos días de huelga”.

El acuerdo se produjo tras la firma en la tarde de ayer de un documento entre el Comité de Huelga y la empresa “en el que se refleja la predisposición de las partes, en aras de un buen y fructífero entendimiento” y el compromiso “indispensable” de crear una comisión con los delegados de personal para “adecuar la jornada partida de los conductores de la empresa”.

Precisamente, acabar con la jornada partida es una de las principales reivindicaciones laborales toda vez que los guagüeros denuncian que hay conductores que realizan más de diez horas a turno partido sin que les computen ni se les abonen en la nómina, situación que la empresa niega.

Otro de los compromisos adquiridos por la parte empresarial, precisa el sindicato, es que en la nómina de febrero “se regularice la subida salarial acordada de 129 euros brutos en un plus específico, denominado plus a cuenta de convenio, para todos los trabajadores por igual”.

El sindicato añade que otro de los puntos del documento suscrito entre las partes hace referencia a la revisión de las nóminas del pasado mes de diciembre, coincidiendo con el paro, ya que “entienden que no han sido correctamente abonadas durante ese periodo”. Intersindical Canaria denunció que se cobraron poco más de 200 euros por nómina, una cantidad insuficiente, pese a no acudir a trabajar. Además, la mercantil se comprometería a no adoptar represalias contra los asalariados que secundaron la movilización.