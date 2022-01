Un placa y dos cruces de madera recuerdan desde este sábado en Costa Teguise al conocido motorista Arturo Rivas Lorenzo, fallecido a la edad de 52 años el pasado 29 de diciembre tras colisionar su moto contra un turismo en la calle La Atalaya de la citada localidad turística.

En el pequeño monumento, ubicado en un jardín al lado del aparcamiento del hotel Beatriz Costa y Spa, hay también un pequeño trozo de la Ducati roja que conducía Arturo en el momento del fatídico accidente, cuyas causas aún no han sido del todo aclaradas. Su amigo José Manuel Rodríguez ha promovido el emotivo homenaje que ha recordado hoy a Arturo en el lugar en el que se produjo el percance y al que se han sumado su hermana Adriana Rivas y alrededor de un centenar de moteros de Lanzarote que le han querido dar su último adiós.

Adriana agradeció en nombre de la familia el apoyo prestado por los moteros tras la pérdida de su hermano y “los valores maravillosos y sensaciones” que transmiten. Añadió que “en todos y cada uno de ellos mi hermano estará para siempre porque destacaba por su lealtad, humildad, honestidad y generosidad. Hasta en el momento de la partida ha sido generoso y me ha dejado miles de amigos nuevos del mundo del motor, los cuales me han ofrecido todo tipo de ayudas, que le agradecemos de corazón de parte de mi familia toda la vida”. Adriana deseó que su hermano “nunca sea olvidado” y mostró también su agradecimiento a motoristas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife que no pudieron asistir al acto, aunque les hubiera gustado estar.

“Te digo adiós para toda la vida, pero toda la vida seguiré pensando en ti” es el mensaje del recordatorio que ha distribuido Adriana entre algunos de los presentes.

Arturo compitió en distintos campeonatos regionales y de España, como al que acudió en la categoría de 125 cc en 1997.

Brenda Pérez, fundadora del Club Las Fogaleras, destacó que “Arturo dejó el listón bien alto cuando compitió en Jeréz y dejaba huella allá por donde iba. Por eso estamos aquí, para expresarles nuestro cariño a él y a su familia. Siempre va a estar con nosotros y nos cuidará desde arriba”. Adriana es hija de Agustín Pérez Betancort, fundador hace cuatro décadas del Club Los Fogaleras.

A continuación, se dirigieron a casa de los padres de Arturo, en Tahíche, localidad cercana a Costa Teguise en la que también residía Arturo, para continuar con el sentido homenaje.