Lanzarote es una isla fácil de recorrer a través de sus senderos. Sin mucha altitud, tiene muchos caminos de dificultad media y baja que permiten incluso a turistas sin gran fondo de forma física disfrutar de los recorridos y saborear unos rincones únicos.

Además de rutas guiadas organizadas por el Cabildo de Lanzarote y muchos ayuntamientos, hay empresas especializadas y con una dilatada experiencia, que pueden ayudar sobre todo al foráneo a desentrañar las claves de las peculiaridades del paisaje de la isla de los volcanes. Este es el caso de Senderismo Lanzarote, una organización que trata de reivindicar el valor del patrimonio ambienta, cultural y social de la Isla, apoyándose en actividades en la naturaleza, fundamentalmente en el senderismo interpretado. Tras Senderismo Lanzarote se encuentra Ignacio Romero, un biólogo y educador ambiental que se ha convertido en guía de senderos y que conoce la isla como la palma de su mano.

A través de la web de Senderismo Lanzarote se puede acceder a las propuestas de actividades que mantiene de forma constante y que en los últimos años se han visto afectadas por el coronavirus. Hay un programa mensual con propuestas de senderos para conocer Lanzarote y también tienen rutas temáticas que desarrollan a diario de lunes a viernes. Estas rutas, circulares y enfocadas a los turistas, se centran en recorridos por los viñedos de La Geria, con visita a bodega y degustaciones de vino, y por el Parque Natural de los Volcanes. En la ruta de los miércoles del Parque Natural de los Volcanes se ofrece, además, la posibilidad de practicar yoga en medio del paraje.

Si eres de las personas que no te van los grupos y prefieres hacer el camino por tu cuenta con la ayuda de un libro, no hay problema. Ingacio Romero también te puede guiar, con su Guía de senderismo de Lanzarote, un libro, editado en 2014, y que se ha convertido en una herramienta básica y práctica para el disfrute del senderismo en Lanzarote y La Graciosa. En ella, describe 21 senderos muy accesibles. Para completar el viaje, en un tono menos práctico, pero más poético, no debe faltar en tu equipaje Rincones de Lanzarote, geografía y poesía, una obra también de Romero y en la que propone un viaje literario y emocional por lugares mágicos del paisaje insular.