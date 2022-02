El PP asegura que "al Oswaldo Betancort de 2011 le avergonzaría el presupuesto que ha presentando a los vecinos de Teguise"

El Partido Popular de Teguise lo tiene claro: el Gobierno nacionalista de CC ya no tiene nada que ofrecer a los vecinos del municipio y los presupuestos para el 2022 así lo constatan. "Estamos ante un presupuesto de corta y pega que propone un giro de 360 grados para que Teguise se quede estancado en el mismo sitio", denuncia la concejal popular, Nieves Arrocha.

Arrocha asegura que lo que se está viviendo en Teguise "son los estragos de un gobierno agotado y agotador, carente de respuestas, y con un plan de acción económico que avergonzaría al Oswaldo Betancort que en 2011 llegó a la alcaldía" pues se trata únicamente de gestionar la rutina.

La única novedad de las cuentas es la celebración del 50 aniversario de Costa Teguise, a lo que se dedica 60.000 euros, y los casi 5 millones de euros que destinan a asfalto. "Fiestas y piche en año preelectoral, son curiosamente las únicas inversiones que el gobierno de CC considera necesarias para el municipio", denuncia Arrocha.

Resulta totalmente contradictorio que se diga que estos presupuestos tratan de ser "esperanzadores" cuando precisamente "no ilusionan a nadie porque no están pensados para que el municipio remonte, se modernice y esté preparado para posicionarnos y afrontar la competitividad en la que se mueve el mercado turístico, incluso, con respecto a otros núcleos de nuestra isla", señalan desde el Partido Popular.

¿Cómo pueden decir que son unos presupuestos para que Teguise se convierta en un municipio próspero si no son capaces de dar respuesta a las demandas de los vecinos?. Para los populares, Teguise tiene todos los ingredientes para esa prosperidad pero aseguran que eso "no se consigue gastando casi 5 millones de euros en piche y apenas 40.000 euros en los 12 colegios y centros educativos del municipio (apenas 3.000 euros para cada uno que no da ni para pintura); 20.000 euros en los mayores o cuando el pulmón económico del municipio, Costa Teguise, prácticamente no tiene inversión".

Insisten en que "es imposible que Costa sea un destino de primer nivel si no se invierte en un plan de modernización, en un plan de movilidad o en una red de riego". "Es lamentable que no se destine ni un solo euro a las zonas verdes, tengamos las playas sin hamacas y los baños estén cerrados poniendo en riesgo la única Bandera Azul del municipio".

La realidad es que el gobierno de CC no está dando respuesta al turismo y tampoco al residente, a los que se trata como meros contribuyentes a la hora de recaudar impuestos.

Entre los déficit presupuestarios, los populares también destacan los 0 euros que se destinan a La Graciosa, "a la que el alcalde usa como mera herramienta política para labrarse un futuro político fuera de Teguise". "De qué le vale a los gracioseros tener un alcalde que va al parlamento a pedir una pedanía propia si ni siquiera les da su lugar en el presupuesto municipal", denuncia Nieves Arrocha, que incide también en el abandono al que una vez más se somete al comercio local y a la pequeña y mediana empresa del municipio, para los que tampoco se contempla ningún tipo de ayuda.