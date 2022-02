Un grupo de negacionistas se ha concentrado este jueves con pancartas en el exterior del instituto de la localidad turística y residencial de Costa Teguise. En uno de los momentos han llegado a reunirse hasta ocho personas en contra del uso de las mascarillas en las aulas y la vacunación contra la covid a los escolares, quienes contemplaron la escena con expectación a la salida del recinto.

“La humanidad está siendo atacada. ¿Aún no te has dado cuenta?” y “Quien exige una mascarilla enferma a quien la lleva y la somete” han sido algunas de las consignas que se podían leer en los carteles que portaban las personas que participaron en la protesta coincidiendo con la jornada en la que entró en vigor la autorización del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que permite prescindir del cubrebocas en espacios abiertos, entre ellos los patios de los centros educativos, salvo en eventos al aire libre de pie o donde no se pueda guardar la distancia interpersonal.

Efectivos de la Guardia Civil de Costa Teguise se personaron en el lugar a requerimiento de la Policía Local de Teguise como labor de control para evitar un posible altercado.

Esta misma semana un hombre protagonizó otra protesta a las puertas del mismo instituto e incluso repartió impresos a los docentes incitando a la desobediencia de las medidas para frenar la expansión del coronavirus.