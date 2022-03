El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort (CC), ha adjudicado mediante decreto el proyecto de demolición de la estructura del hotel ilegal inacabado y limpieza de la parcela ubicada entre la Avenida de Las Palmeras y la Avenida Islas Canarias, la 242-B, en la localidad turística de Costa Teguise, por importe de 14.926,50 euros.

Betancort ha dado este paso tras advertirle el pasado 18 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que tendría que pagar una multa de 1.000 euros mensuales procedentes de su patrimonio particular si no procedía a dar las razones por las cuales no se había procedido aún a la demolición de las obras, declaradas ilegales por sentencia del TSJC de julio de 2007, al incumplir la normativa establecida para el propio plan parcial, la programación de plazas turísticas del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOL) y al carecer de autorización turística previa.

El Ayuntamiento de Teguise otorgó la licencia de construcción para un hotel de cerca de 1.000 camas a la promotora en el año 1989, cuando Betancort todavía no era alcalde, la cual fue prorrogada una década después. Al no ser legalizable la construcción, la Justicia ordenó su demolición, la cual hasta ahora no se ha materializado.

El TSJC declaró ilegal en 2007 la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento para la construcción de un hotel de casi 1.000 camas

El PSOE de Teguise ha dado a conocer hoy el decreto firmado por Betancort con fecha del pasado 16 de febrero mediante el cual realiza la propuesta de adjudicación a una empresa, a través de un contrato menor (no supera los 15.000 euros), con el objetivo de que en el plazo de un mes redacte el proyecto de demolición de la infraestructura y la limpieza del terreno.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise, Marcos Bergaz, ha asegurado que “aunque haya sido por la amenaza de la Justicia a su propio bolsillo, los socialistas tendemos nuestra mano para facilitar el camino a la eliminación de un problema de legalidad, social y de imagen", que afecta, al menos, a cinco hoteles inacabados en Costa Teguise conocidos como 'los esqueletos', todos con licencias anuladas por los tribunales.

En el solar en el que se pretende ejecutar el derribo hay un par de casetas de obra anexas en las que viven okupas y también en las estructuras de bloques que se quedaron sin terminar al intervenir la Justicia tras las demandas presentadas en su día por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique contra licencias otorgadas de forma ilegal por el Ayuntamiento de Teguise para la edificación de, al menos, cuatro establecimientos alojativos en Costa Teguise al estar suspendido el otorgamiento de licencias por la aprobación de la moratoria turística insular, en vigor entre 2010 y 2010.

En este sentido, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Teguise aplaude que se haya firmado el decreto 247/2022 por el que se adjudica el contrato menor de servicio de elaboración del proyecto de demolición de la obra ejecutada y limpieza del terreno, así como de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la citada parcela de Costa Teguise.

La falta de personal municipal como excusa

Después de las advertencias judiciales "la excusa sonrojante de la falta de personal para no haber actuado ha quedado en el olvido y el alcalde, en cuestión de días, ha procedido a encargar la redacción del proyecto a un profesional externo del Ayuntamiento", manifiesta Bergaz.

"Han sido demasiados años de promesas incumplidas por parte de Coalición Canaria - continúa el portavoz socialista - que ha derivado en un grave problema de legalidad, social y de imagen que sufren los vecinos de Costa Teguise".

El PSOE pide al consistorio que inste a la propiedad a ejecutar el derribo y si no lo hace, que sea la institución la que lo materialice y pase la factura a la propiedad

El PSOE espera que este encargo suponga un punto de inflexión en la andadura del actual gobierno municipal "al que animamos no sólo a redactar el proyecto, sino a instar a la propiedad a que ejecute el derribo, y en el caso de no proceder, a que lo haga el Ayuntamiento pasando después la factura a la propiedad o, llegado el caso, recuperar lo invertido mediante la ejecución de la parcela sobre la que se asienta el esqueleto”, apunta Bergaz.

“Después de demasiados años y la desgana de este gobierno - prosigue Bergaz -, se están dando los pasos que debían haberse producido hace mucho, lo que hubiera evitado el daño que estas estructuras ocasionan a la localidad de Costa Teguise”.

“Atendiendo a la oposición firme y constructiva, que venimos desarrollando, queremos anunciar públicamente nuestro apoyo al inicio de la erradicación de los esqueletos del horizonte de Costa Teguise, eso sí, lamentando nuevamente que el silencio del gobierno de Oswaldo Betancort haga que sea el grupo socialista el que informe de estos asuntos de máxima relevancia para el municipio", finaliza Bergaz.

El exalcalde de Teguise Juan Pedro Hernández (CC) fue condenado en 2015 a nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público tras reconocer que concedió de forma ilegal cuatro licencias para la construcción de cerca de 1.800 plazas alojativas de dos hoteles y dos complejos de apartamentos en Costa Teguise. En ese momento Hernández era diputado regional por Lanzarote y reconoció ante el TSJC que dio los permisos de forma ilegal. Llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con la pena de nueve años de inhabilitación que le fue impuesta.