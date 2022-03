Astrid Pérez: "La mejor política social es la que se hace para crear empleo y a ello destinaremos 5,5 millones este año"

Arrecife aprobará mañana lunes, 7 de febrero, su presupuesto de 2022, dotado con 56 millones de euros frente a los 79,7 de 2021, que fue el mayor de su historia. El grupo de gobierno justifica una reducción de ingresos en un 29,68% con respecto al año 2021. ¿Cómo piensan suplir ese vacío sin subir impuestos?

No hay ningún vacío. La explicación es sencilla. En el presupuesto de 2021 incluimos la operación de crédito de 27 millones para pagar la expropiación del solar de Ginory y, por otro lado, la reducción de ingresos en casi un 30% la compensamos con un sistema de recaudación de impuestos y tasas muchos más eficaz. Hemos conseguido incrementar en más de un 11% los ingresos indirectos, el IGIC, el IGTE, los impuestos de construcciones, instalaciones y obras. Eso es fiel reflejo además de la recuperación económica del municipio y del impulso que hemos realizado con el Plan de Inversiones que mejora las infraestructuras públicas de nuestra ciudad. Además, también hemos conseguido incrementar la recaudación de tasas e impuestos directos en más de un 8%.

La atención social y las políticas de empleo crecen un 15%. ¿A qué actuaciones concretas se destinará el presupuesto de ambas áreas?

El presupuesto de 2022 es eminentemente social, porque seguimos atendiendo y aumentando las partidas destinadas a la ayuda para las personas más necesitadas, pero para mi grupo de gobierno la mejor política social es la que se hace para crear empleo. Hemos destinado 5,5 millones para ayudas y fomento de empleo. Y esa es la filosofía principal de las cuentas de este año. En este presupuesto se aumentan las partidas de emergencia social de 690.000 a 900.000 euros, las destinadas a asistencia alimentaria que alcanzan casi 350.000 euros, e igualmente suben las aportaciones para colectivos de mayores, inmigración, igualdad y para drogodependencias. Y para el fomento del empleo hemos dirigido las acciones en el apoyo a las Pymes, a la promoción turística y de los pequeños comercios y a la mejora del transporte público del taxi.

¿Qué inversiones destacaría de todas las programadas para este ejercicio?

Hay muchas inversiones y muy importantes. Dedicamos casi 4 millones para varias actuaciones, pero hay una que va a suponer un cambio significativo de toda la ciudad, porque afecta a todos los barrios y a los colegios públicos, el acondicionamiento de casi medio centenar de parques infantiles y zonas biosaludables que hay en el municipio. Unas obras que ya se están realizando y que serán una realidad en los próximos meses. Este año también se pondrá en marcha la nueva comisaría de la Policía Local, y una obra muy necesaria es la mejora de la Red de Aguas Pluviales y Saneamiento. Hemos consignado 1,8 millones de euros para el mantenimiento de los colegios públicos y para las obras de rehabilitación de la Casa de la Juventud que han concluido esta semana, o la mejora del Pabellón de Titerroy y de los Centros Socioculturales como el de Argana Baja. La renovación del alumbrado público en gran parte de la ciudad o la adecuación de las playas y la remodelación de la calle Canalejas también son actuaciones que están plasmadas en estos presupuestos.

La ciudad ha preparado un ambicioso plan con 94 proyectos, valorados en 75 millones de euros, que esperan financiar con cargo a los fondos europeos Next Generation. ¿Qué alternativa tienen pensada en caso de que no logren esa partida?

Lo que siempre he tenido claro desde que llegué a la Alcaldía de Arrecife en junio de 2019 era que Arrecife no iba a perder dinero en subvenciones por falta de proyectos. En la legislatura pasada y en la anterior se perdieron muchas ayudas de Europa, de la Comunidad Autónoma y del Cabildo porque no había ni un solo proyecto en las gavetas. No había un trabajo previo como el que hemos hecho nosotros creando además las unidades de Gestión Presupuestaria, la de Subvenciones y la de Coordinación de Proyectos y dotándolas de los técnicos necesarios. Como llevamos trabajando en los proyectos desde el principio estamos convencidos de que accederemos a muchos recursos de los fondos Next Generation, recuerden que hemos presentado 94 proyectos y propuestas. Los proyectos que no nos financien y sean prioritarios los intentaremos sacar con recursos propios o a través de otras líneas de actuación de la Unión Europea y de la Comunidad Autónoma.

Usted ha afirmado que al llegar a la Alcaldía se encontró “con una ciudad ruinosa” y que esperaba que avanzara. Contar con el nuevo Plan Supletorio de Ordenación de Arrecife es fundamental para planificar el futuro de la capital. A poco más de un año de las elecciones, Arrecife aún no cuenta con la aprobación definitiva del nuevo documento. ¿En qué punto se encuentra ese trámite? ¿Qué cambios incorporará respecto a otros avances del documento?

De las primeras gestiones que realicé cuando llegué a la Alcaldía fue plantear al Gobierno de Canarias la adaptación del Plan Supletorio a la Ley del Suelo. El Plan Supletorio estaba totalmente paralizado y no se había hecho nada al respecto. En estos más de dos años de mandato hemos celebrado reuniones periódicas, prácticamente todos los meses, con la Consejería de Planificación Territorial y con Gesplan para sacar adelante la aprobación inicial del plan con las directrices marcadas por el Ayuntamiento, pero no las que se establezcan de forma unilateral por el Gobierno de Canarias. Seguimos intentando consensuar el documento, pero sí que exigimos al Gobierno el impulso inmediato al Plan Supletorio.

La capital sigue sin Palacio de Congresos, el pabellón de Argana Alta continúa cerrado sin que aún se hayan ejecutado las obras de mejora, la Casa de la Juventud ha necesitado otra rehabilitación por su mal estado, el pago de 20 millones de euros a los propietarios del solar frente a Ginory es perenne en el debate municipal… Son solo algunos de los problemas de la ciudad que se arrastran desde hace años y que impiden que el municipio continúe avanzando todo lo que se merece como tercera capital de Canarias que es. ¿No tiene esa sensación?

No, precisamente si en algún mandato se ha hecho el trabajo para desbloquear las infraestructuras enquistadas durante años por la mala gestión de otros grupos de gobierno, es en éste. De entrada, decirle que las obras de rehabilitación de la Casa de la Juventud han concluido esta semana, como ya le comenté, y los trabajos se han hecho a conciencia, reforzando todos los pilares para que la estructura del edificio no se deteriore como pasó con las anteriores obras que se ejecutaron hace años. En cuanto al pabellón deportivo de Argana Alta hemos mantenido una comunicación continua con la empresa adjudicataria de las obras presentando todos los informes económicos y jurídicos que nos pedían, y por último les hemos instado para que en abril inicien las obras. Sobre el solar de Ginory lo que hemos hecho es ahorrar dinero a las arcas públicas, casi 8 millones de euros en intereses que irían a los bolsillos de los propietarios privados. En cuanto al Palacio de Congresos habrá que preguntar al Gobierno canario por qué las partidas aparecen y desaparecen del presupuesto regional en función de sus intereses.

¿Qué uso pretende darle Arrecife al Islote de la Fermina por el que tanto ha esperado la ciudad? ¿Se ha firmado ya el convenio con el Cabildo?

El uso público que figura en el convenio entre el Cabildo, los Centros Turísticos y el Ayuntamiento, y que no es otro que un espacio para el disfrute de todos los ciudadanos. Nosotros ya aprobamos ese convenio el pasado mes de diciembre en Junta de Gobierno, ahora sólo falta que lo hagan el Cabildo y los Centros Turísticos que es además la entidad pública que gestionará el islote como si fuese un centro turístico más. Yo lo que pregunto, y no me han respondido, es por qué no lo firman si ya el documento está consensuado. Nosotros hicimos los deberes desde que entramos en 2019 solicitando a Costas una prórroga de la concesión del espacio que nos aprobó en junio del año pasado. Ahora la pelota está en el tejado de los Centros Turísticos que tendrá que gestionar las actividades que se desarrollarán en el islote, actividades de ocio náutico, un observatorio costero, un centro de turismo y un bar-restaurante, además de la piscina que será de uso público. Si no quieren gestionarlo, por lo que sea, que lo digan abiertamente que el Ayuntamiento tomará las decisiones pertinentes.

Las relaciones con el Cabildo de Lanzarote se han ido tensando desde que Arrecife cesó en noviembre del pasado año a los cinco concejales del PSOE y de inmediato el Cabildo hizo lo propio con los cinco consejeros del PP. ¿No cree que esa situación va en detrimento del municipio? ¿Prevé que las relaciones mejoren?

Lo que sí que hay que decir es que al contrario de la lealtad demostrada por nuestros consejeros del PP en el Cabildo cuando gobernábamos con el PSOE, los concejales socialistas en Arrecife fueron desleales desde el primer minuto. Y la ruptura del pacto en Arrecife se produjo fundamentalmente por esa deslealtad, si ahora el Cabildo quiere castigarnos por haber roto ese pacto y no respeta la necesaria colaboración entre administraciones, que tenga claro que está perjudicando a todos los vecinos de Arrecife, no a los miembros de la corporación. Por parte del Ayuntamiento siempre hemos ofrecido colaboración, prueba de ello son las soluciones que les hemos dado para trasladar el Autocovid.

Arrecife iniciará sus fiestas de Carnaval el viernes de la próxima semana y la celebración de algunos de los actos en el recinto ferial obligará al traslado del Autocovid, en el que se realizan las PCR derivadas de la labor de los rastreadores del coronavirus. Ese ha sido otro de los asuntos objeto de enfrentamiento con el Cabildo.

El Carnaval de Arrecife se va a hacer en el recinto ferial, algunos de sus actos, porque otros se reparten por otros espacios de Arrecife como el Parque José Ramírez Cerdá o la plaza de El Almacén. Al Cabildo le hemos ofrecido soluciones alternativas de ubicación del Autocovid fuera de nuestro único recinto ferial, incluso le hemos dado la posibilidad de que se mantengan en el mismo recinto trasladando las carpas unos metros y no nos han respondido y, además, se han negado a reunirse con el Ayuntamiento para buscar soluciones. La actitud ha sido de total falta de colaboración institucional. Y lo que pretende ahora el PSOE es manipular a los ciudadanos con el debate salud o Carnaval, cuando además fue el anterior concejal socialista [Alfredo Mendoza] quien dejó tramitado tanto la ubicación de los actos del Carnaval como el procedimiento para la contratación de la empresa que va a montar el escenario, un procedimiento por cierto que, como sabe perfectamente el PSOE, lleva en torno a seis meses para su resolución, y eso fue lo que hicimos nosotros desde mediados del pasado año. Esta actitud de confrontación me ha obligado a revocar la autorización para la instalación del Autocovid y pedir al Cabildo su traslado.

Finalmente usted no pudo parar la instalación de las carpas del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la trasera de la Comisaría Nacional al declararla de interés el Consejo de Ministros. ¿Por qué cree que no se han escuchado sus quejas en contra de esa instalación, al margen de las advertencias de Protección Civil de que el campamento se ha instalado en un lugar de posibles inundaciones por lluvias? ¿No cree que ha primado más el reproche político PP-PSOE y y viceversa, frente a la verdadera atención a los migrantes?

Yo siempre he dicho públicamente que no queríamos un CATE en el centro de la ciudad y que buscasen ubicaciones alternativas, pero al margen de esto lo que no me puede pedir ni el ministro Marlaska ni el delegado del Gobierno, el señor Pestana, es que prevarique. No podíamos autorizar la instalación del CATE sin que cumpliesen con todos los trámites para obtener la licencia, algo que no llegaron a hacer y que en el último minuto han vuelto a intentar cuando ya el centro estaba instalado. Y una vez instalado han utilizado el Consejo de Ministros para declararlo de interés general. Y ahora no podemos hacer nada salvo seguir manteniendo que se instaló de forma ilegal, que es un lugar inadecuado por los problemas de salubridad que se pueden producir en caso de lluvias, según el propio informe de Protección Civil, y que el Estado tiene ubicaciones alternativas viables para que ese CATE no se convierta nuevamente en una nave de la vergüenza como la que instaló el Cabildo de Lanzarote y avaló el PSOE insular en la salida hacia San Bartolomé.

¿Está cómoda, realmente, en el nuevo pacto de Arrecife con CC-PNC y NC-Somos Lanzarote? El concejal de NC, Armando Santana, ha amagado en varias ocasiones con abandonar el equipo de gobierno por falta de diálogo entre los socios.

Las declaraciones de Armando Santana fueron a título personal, y sus razones las deberá explicar él. En cualquier caso, cuando un nuevo socio entra en un grupo de gobierno siempre es necesario un periodo de adaptación, una fase para que la maquinaria de la gestión municipal funcione de forma coordinada, pero eso no quiere decir que las relaciones sean malas ni mucho menos. En el grupo de gobierno de Arrecife estamos para solventar los problemas de los ciudadanos y eso es lo único que ocupa nuestro tiempo. Por mi parte ese es el objetivo que me planteo y por el que trabajo día a día.

¿Cree que el pacto con el PSOE le pasará factura a usted en las próximas elecciones si vuelve a ser candidata al Ayuntamiento de Arrecife? ¿Le gustaría volver a ser candidata?

Cuando firmamos el pacto con el PSOE lo hicimos porque era el único viable en ese momento, como pasó también en otras administraciones de Canarias, ahí está el ejemplo del Cabildo de La Palma. Y lo rompimos no por una preocupación electoral, para nada, sino porque el PSOE fue un socio desleal y que no cumplió con su compromiso de arrimar el hombro para trabajar por los ciudadanos de Arrecife. El pacto lo firmé sin pensar en facturas electorales sino creyendo que era en ese momento lo mejor para Arrecife. Y en cuanto al futuro es algo que ya se decidirá en los órganos del partido cuando llegue el momento, ahora me preocupa seguir sacando los problemas de la ciudad adelante.

¿Con quién se posicionó usted en la mayor crisis que ha tenido el PP, con Ayuso o Casado? ¿Le gusta Feijóo como máximo dirigente del PP en España?

El Partido Popular ha sido capaz de rearmarse y de unirse nuevamente en un tiempo récord tras la grave crisis que hemos vivido. Y aquí quiero manifestar la altura de miras de Pablo Casado a la hora de dar un paso a un lado y permitir que el PP se una en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo que es un magnífico candidato, y que ha demostrado la valía que tiene como gestor al conseguir cuatro mayorías absolutas en Galicia. Quiero agradecer además públicamente el trabajo de Pablo Casado en todos estos años, porque se ha dejado la piel y ha puesto al partido a las puertas de ganar las próximas elecciones. En cuanto a Isabel Díaz Ayuso hay que poner en valor el enorme potencial electoral que tiene y los estupendos resultados que obtuvo en las últimas elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El PP saldrá reforzado del Congreso del mes de abril y estaremos en posición de ganar las próximas elecciones y llegar a la Presidencia del Gobierno.