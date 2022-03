El Ayuntamiento de Arrecife aprobó ayer el presupuesto para 2022, se eleva a 56.095.496 euros, con un importante incremento en materia de ayudas sociales y de fomento del empleo para paliar las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por la pandemia.

El presupuesto de Arrecife para este año aumenta las ayudas de Servicios Sociales y para el fomento del Empleo en un 15,50% con respecto al presupuesto de 2021. Y las acciones para reactivar el sector del comercio, el turismo, las pymes y el transporte público se incrementan un 6,43% sobre 2021.

Para la alcaldesa, “hoy aprobamos el presupuesto más social de la historia del municipio, con 5,5 millones de euros para ayudas sociales y fomento del empleo, lo que es una barbaridad de dinero nunca antes destinado a paliar las consecuencias derivadas de la covid».

La oposición, integrada por PSOE, Lanzarote en Pie y el concejal del Grupo de los No adscritos, presentaron fuera de plazo enmiendas a la totalidad que no fueron incluidas al no haberlas registrado con 24 horas hábiles de antelación como establece el reglamento del pleno y como ratificó la secretaria de la corporación municipal en el pleno.

El presupuesto se ha ajustado a la disminución de ingresos porque las transferencias de capital se reducen en un 26,53% y los pasivos financieros en un 100%, dado que en las cuentas de 2021 se incluyó el crédito financiero de 27 millones para saldar la deuda de Ginory.