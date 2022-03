Para la escritora Irene Vallejo (Zaragoza, 1979), a José Saramago, “los libros le cambiaron su vida, para que él cambiara las nuestras. José nació en una familia humilde, en una casa sin libros, y nada hacía presagiar la vida que tendría, el camino que recorrería y lo que significaría para todos nosotros. Esta biblioteca [en referencia A Casa] es un corazón que late, que bombea, un lugar que representa la capacidad de superar las limitaciones, los obstáculos. Una metáfora del poder de las palabras y la magia de los libros”.

Así lo aseguró en la mañana de este viernes la ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2020 por El infinito en un junco en la rueda de prensa que ofreció en la sede de A Casa Saramago en Tías como presentación de la charla que hoy, viernes 11 de marzo, ofrecerá en el Teatro Cine Atlántida de Arrecife.

La conferencia, que es gratuita y para la que aún quedan invitaciones, lleva por título Manifiesto por la lectura y tendrá formato de entrevista, que conducirá la periodista Érica Cerdeña. En la conversación se tratarán, entre otros temas, la trascendencia de la lectura en su formación y trayectoria profesional de Vallejo, la influencia en ella de la obra del premio nobel portugués, así como la importancia de mantener y cultivar el hábito de leer en jóvenes y adultos.

El acto dará comienzo a las 18.00 horas, pero desde las 17.00 horas la autora de El silbido del arquero estará firmando ejemplares de sus libros a la entrada de los Multicines Atlántida. La organización de los actos del Centenario de José Saramago ruega llegar con mucha antelación al recinto ya que el comienzo del evento será puntual.

La Asociación de Libreros y Editores de Lanzarote Isla Literaria, pondrá un stand para la venta de libros de Vallejo.

Exposición en la Casa de la Cultura

Por su parte, el fotógrafo Daniel Mordzinski (Buenos Aires, 1960) afirmó en su intervención que “Borges fue mi Aleph, el primer escritor que retraté, y me mostró que el infinito se dibuja en las palabras y los rostros de los escritores que amo. Y me permitió navegar en ese junco mágico que me une también con Irene Vallejo, que hoy nos trae hasta Saramago y siempre, siempre, a la memoria y al corazón”.

Daniel Mordzinski es conocido en el mundo de la cultura como el fotógrafo de los escritores. Mordzinski lleva más de cuarenta años realizando retratos de los protagonistas más destacados de las letras. Es fotógrafo oficial de numerosos encuentros literarios, entre los que destacan el Hay Festival, y también corresponsal gráfico del diario El País.

En la exposición Navegantes de la balsa de piedra, que desde hoy y hasta el próximo 28 de mayo se exhibirá en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife, el artista franco-argentino fusiona literatura y fotografía en un repaso por algunas de las y los escritores más destacados de la literatura iberoamericana. Entre los retratos reunidos en Lanzarote, que suman más de cien, figuran uno de José Saramago y otro de Irene Vallejo.

El artista exhibe un conjunto de retratos de literatos, estableciendo un diálogo entre los mundos lusos e hispánicos. El autor utiliza la metáfora de una “balsa de piedra”, en referencia a la conocida novela de Saramago, en la que muestra los rostros de los autores y autoras “que habitan en su ideada gran isla del iberismo cultural”.

La inauguración de la exposición tendrá lugar hoy a las 19.30 horas.

La presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, presente en la rueda de prensa, aseveró que “contar con estos dos creadores en la isla de Lanzarote es todo un privilegio. Es una suerte que podamos celebrar con ellos el centenario de un lanzaroteño, portugués y ciudadano universal, como lo fue Saramago. Tanto Lanzarote como Irene y Daniel son balsas de piedra, que giran y navegan en el mar, y se encuentran, como hoy, por suerte, se encuentran y se unen en Lanzarote”.

A su vez, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, sostuvo que “esta es una jornada muy emotiva dentro del programa del Centenario de José Saramago. Desde el Cabildo de Lanzarote no hemos escatimado recursos para devolverle a José Saramago al menos un poquito de lo mucho que nos dio. En ese sentido, la presencia en la isla de la escritora Irene Vallejo y del fotógrafo Daniel Mordzinski es un enorme regalo que ambos nos hacen”.

Tanto la conferencia de Irene Vallejo como la exposición de Daniel Mordzinski forman parte de los actos del Centenario de José Saramago (1922-2022), que organizan la Fundación José Saramago, el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tías. En la organización de la exposición colabora además del Ayuntamiento de Arrecife.