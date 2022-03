El Auditorio Jameos del Agua acogerá el viernes 18 de marzo (19.00 horas) el preestreno de la cinta documental La vida era esto. El evento contará con las actuaciones de la cantante tinerfeña Fabiola Socas y del grupo El Faro, también de Tenerife, responsable de la banda sonora.

La vida era esto nos sumerge en el universo de la memoria a partir de las vivencias y los recuerdos de Cesáreo Viñoly, Nieves Betancort, Margarita Saavedra y Felisa Álvarez, cuatro lanzaroteños de entre 80 y 90 años de edad que nos llevan a su infancia a través de sus relatos.

Felisa a sus 84 años sigue haciendo quesos, y como ella dice: este oficio no acaba nunca. Para ella todos los días de la semana son lunes.

Cesáreo Viñoly siente que La Geria es el lugar más bonito del mundo. Margarita Saavedra está empeñada en dibujar un mapa. No se detiene en poner montañas,ni barrancos. Pinta salinas,

Se trata de unos relatos vitales contados en primera persona que se convierten en inesperados tesoros de un valor incalculable, para descubrir el patrimonio cultural y etnográfico de la isla de Lanzarote. Sus emociones, sus miradas, sus gestos y sus silencios son una invitación a conocer un poco mejor esa parte de la historia que el tiempo resquebraja y, en ocasiones, sepulta.

La vida era esto está patrocinado por el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, a través de Memoria Digital de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría.

Todos los días son lunes

En el norte de la Isla, Felisa Álvarez espera paciente que vuelva a clarear el día. Entonces tendrá que levantarse y se pondrá a hacer quesos blancos, redondos, con sal gorda por un lado y por otro. Mientras lo hace recuerda a su marido, José Domingo, un pastor de cabras analfabeto y una de las personas más sabias del norte de la Isla. La historia de Felisa y José Domingo empezó en un baile, y después siguió con la cadencia de los días largos: él cuidando a sus animales y soñando con estrofas y ella, como la mujer de Ulises, esperando su regreso y atendiendo la casa, a los hijos y sin parar de hacer quesos.

Como otras muchas mujeres de aquellos años ruines Felisa tuvo a sus hijos en casa. Se acuerda sobre todo de su primer parto. Del agua que caía del techo, y ella allí, abrazando al niño, para que no se mojara. Fue una tormenta despiadada, que vino de improviso, aún les faltaba acabar de rematar la vivienda, y los goterones caían sobre el interior. Una lluvia fina. Solo se libró del aguacero una parte, una esquina, y allí se escondió. De la nada se inventó un refugio, y ahí sigue, sin quejas, ni lamentos.

Y en este paseo lánguido por la memoria se acuerda de los vestidos que se hizo para ir a las fiestas, estampados y floreados y los viajes largos, eternos, que debía hacer para ir desde Órzola a Arrecife, a comprar telas y a llevar a los niños a San Ginés. Seña Felisa, como la conocen en Haría, sigue a sus 84 años con el oficio que le enseñó su suegra: hacer quesos. Su trabajo, diario y constante, no permite esperas, ni concede días de fiesta. Para ella, en una de esas respuestas de mujer sabia, y hasta de filósofa de la antigua Grecia, en su vida: “todos los días son lunes”. Después de decirlo se queda callada. Mirando al frente, a la nada.

Las niñas de las salinas

En Arrecife, sentada en una butaca desde la que se ve la calle, Margarita Saavedra extraña el deambular de antes. El trasiego de cabras, niños corriendo, pescadores con las artes a cuestas que cruzaban por la calle La Porra. Para sus vecinos ella siempre fue la mujer de Félix, el zapatero de Arrecife. Pero Margarita es mucho más.

Ella dibuja un Arrecife pobre, sumiso. La escasez marcaba el día a día. Eran conscientes, pero pocos se atrevieron a quejarse. Se comía lo que había. No existía el café, ni la mantequilla. Tal vez algo de cebada, agua de pasote con gofio. Y al fondo como en una postal, los barcos de vela. Los marineros que recorrían las calles de tierra.

Y sin apenas luz, y sin agua. Tratando de no gastar. Alguna vez su madre fue a la mar, y con el agua salada lavó la loza. Los recuerdos aparecen en una cascada lenta. La presencia constante de su marido, sus hijos, las salinas de Puerto Naos, dónde nació. Y ahora lleva un tiempo empeñada en dibujar un mapa. No se detiene en poner montañas, ni barrancos.

Ella pinta salinas, y con buena letra escribe sus nombres: la de Rafael Perdomo, Doña Peregrina Santos, el cabo Pedro y tantas otras. Tiene miedo que estos nombres, esa herencia que ella cuida y mantiene en su memoria se pierda. |

El hombre unido a La Geria

Cae la tarde, Cesáreo Viñoly echa una última mirada y abandona La Geria, su lugar en el mundo. Caminando regresa a su casa en Uga. Es un camino que conoce tanto, lo ha hecho tantas veces, casi a oscuras. Desde que tenía 15 años y le pagaban unas pocas pesetas. Se detiene en uno de los agujeros que acoge la planta, que la protege del viento y baja hasta el fondo. A esa hendidura profunda que alguien escarbó hasta llegar a la tierra madre, donde se esconde la humedad y la vida. Cesáreo toca las hojas, apenas empiezan a verse algunos brotes. Láminas torpes, brotes verdes en medio de esas enredaderas de sarmientos de donde nacen las yemas. Los campesinos prefieren llamarlos ojitos; el inicio de todo llega con esos orificios menudos, que explotan y crecen hasta convertirse en ese ramaje brillante que transforma el paisaje negro en un tapiz de museo. A sus 80 años, a Cesáreo solo le hace falta mirar, un leve parpadeo y ya sabe: sabe cómo será la próxima cosecha, si será buena, o no. Este año ha llovido poco, y no es un buen síntoma. Entonces arruga el gesto, se limpia las manos que ha metido en el rofe, y sigue atravesando ese mar de agujeros grandes rodeados de piedras de volcán. Cesáreo Viñoly pertenece a esa generación de lanzaroteños que aprendió a respetar el entorno, a mimar ese paisaje con el que muchos lograron sobrevivir. Por eso cada día, como un fraile, un monje, realiza la misma peregrinación: esa que lo lleva a las faldas de la montaña, cerca de la ermita de La Caridad, en el corazón de este paraje protegido |

Añoranza de Haria

Nieves Betancort sigue tratando de acabar un nuevo solitario. Más difícil, más entretenido. Siempre mientras canturrea. Para esta mujer de 90 años la vida no ha sido fácil, pero no se queja. La mira de frente, y cuando no le gusta lo que ve, trata de olvidar, de seguir caminando, aunque sea a paso lento.

Su padre no dejó que fuera a la escuela, porque tenía que ayudar a cuidar las cabras. Después de mayor, cuando llevó a su hija al instituto, le pidió a una profesora que la enseñara a ella. Y empezó a aprender a leer y a escribir. Con 40 años se sacó el carné de conducir y se convirtió en el chófer personal de sus hijos. Los llevaba por los pueblos para que arreglaran electrodomésticos. Dice que en la vida hay que ser optimista, y vivir, que ya habrá tiempo de pararse.

Con una memoria prodigiosa y la risa constante, Nieves Betancort cuenta sus hazañas. Es de esas personas con la que puedes quedar toda la tarde y más, hablando de la vida, de la buena y la mala. Y de las penas. A ella la vida no le ha dado tregua, pero ahí sigue, sin tirar la toalla. Apostando fuerte por seguir con lo que le gusta: desde jugar a la baraja o trabajar en el cine. De vez cuando vuelve a Haría, a recorrer aquellas calles que tanto conoce. Entonces reaparecen figuras que ya no están: su abuela, su madre, su hermana. La pena vuelve, un instante, se seca los ojos y Nieves retoma la vida.