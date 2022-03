Muere a los 101 años la maestra María Asunción González

La maestra María Asunción González Verduras, natural de León y residente en Lanzarote desde hace varias décadas, ha fallecido hoy en la isla la edad de 101 años. Ejerció su profesión durante varios años en El Grupo, el antiguo colegio Generalísimo Franco y rebautizado con el nombre de La Destila, donde aún se conserva la palmera que plantó a su llegada al centro cerca de la calle Duende.

El pasado año la Asociación Mercedes Medina Díaz le rindió homenaje por su centenario.

Hija del secretario y la maestra de su pueblo, era la menor de cuatro hermanos. Su progenitora le inculcó el amor por la docencia, a la que ayudó en las clases desde la edad de diez años en la bella ribera Vegas del Condado.

María Asunción estudió el Bachillerato en León coincidiendo con la reforma educativa del Plan de Estudios de Bachillerato de 1934, que incrementó la duración de esos estudios de seis a siete años más una reválida, que superó con mérito.

Se convirtió en maestra en 1945 y realizó prácticas cerca de Riaño (León). Su primer destino como maestra fue Portilla de la Reina, en los Picos e Europa. Desde allí se trasladó a vivir a Vigo antes de desplazarse a Lanzarote.

En la isla fue pionera en llevar de viaje a los alumnos y el primero que realizó con sus estudiantes tuvo como destino La Palma. Siguieron otros lugares como Galicia o Ceuta y esas salidas se convirtieron para muchos escolares en su primera excursión fuera de Lanzarote.

Viuda a los 39 años y con tres hijos

Era socia del Real Club Náutico de Arrecife y habitual del juego de la canasta, además de nadadora hasta no hace mucho tiempo. Se quedó viuda con 39 años y tres hijos (uno de ellos es Eduardo Núñez, exdirector del Centro de Profesores de Lanzarote), el mayor con siete años. Su marido, Jesús Núñez, era un armador de Vigo. Se trasladaron a Lanzarote para vender un barco de pesca y ya se establecieron en la Isla. En 1962 un naufragio en Guetaria del segundo buque que pretendía vender en Lanzarote, el San Antonio, a poco tiempo de salir de San Sebastián, acabó con la vida de Jesús. "Era la primera vez que se subía a un barco y fue el único fallecido", rememoraba María Asunción en declaraciones a LA PROVINCIA en 2018 en un reportaje sobre las jugadoras de canasta en el Casino. Cuando sus hijos acabaron el Bachillerato, se inició en la canasta de manos de su amiga Lina Camejo, quien la fue a visitar durante sus vacaciones a León. De eso hace ya casi 60 años.

"Me dijo que fuera al Casino y ahí estaban Matilde Cabrera y Sara Bello y empezamos a hablar de juegos. Yo estaba acostumbrada a jugar al pinacle con mi marido en el casino de Vigo, donde fuimos campeones. Un día me fueron a buscar a mi casa en Arrecife para venir al Casino. Aprendí a jugar a la canasta, me gustó y desde entonces vengo todos los días. Me sirvió para remontar la muerte de mi marido", indicó. Fue responsable del campeonato durante mucho tiempo y bajo su mandato también se instauró el bridge.