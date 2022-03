Los padres de acogida temporal en Lanzarote del niño de cuatro años que reclamaban a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias que no les quitara al menor están desesperados y sin consuelo. Ayer jueves, 17 de marzo, Ulises Montesdeoca y Gloria tuvieron que entregar al menor al Gobierno de Canarias, que lleva con ellos prácticamente desde que nació, toda vez que sus progenitores no pueden hacerse cargo de él.

“Se nos han llevado al niño de malas maneras. El Gobierno de Canarias nos hizo una encerrona porque hoy [por ayer] teníamos citación en el Juzgado para valoración psicológica del niño, de los padres biológicos y de nosotros, y nos han hecho una encerrona. Se han llevado a un niño de mala manera llorando y gritando 'mama y papá' sin tener culpa de nada. Y se lo han llevado sin nada, sin su rebeca sin sus cosas", contó la pasada jornada llorando Ulises a Ser Lanzarote.

“La familia acogedora ha impedido que el personal de la Dirección General tenga acceso al menor para comprobar su estado y elaborar los informes pertinentes”, señalan desde el Gobierno de Canarias

“Se han violando los derechos de un menor y llevarse un menor a la fuerza es anticonstitucional. ¿Por qué tiene que pagar un menor que no tiene culpa de nada? El niño me decía 'papi no. Nos quedamos aquí en casa'. Y nosotros de buena voluntad y por querer hacer las cosas bien, nos hacen una encerrona y nos quitan el niño. A eso no hay derecho. Es anticonstitucional”, denunció Ulises en Ser Lanzarote.

Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia han explicado este jueves a LA PROVINCIA que "el acogimiento familiar es una figura administrativa por la que cual una familia acoge de forma temporal a un menor mientras se trabaja con la familia biológica para lograr, si es posible, la reintegración del mismo con su familia una vez que las condiciones que propiciaron la medida de protección se solventen".

Si esta reintegración no es factible, desde la Dirección General se trabajará en la figura de la adopción como medida de protección estable y definitiva. Por lo tanto, insisten, “lo primero que es importante subrayar es que el acogimiento familiar no es una vía de acceso a la adopción”.

En la actualidad en Canarias se encuentran 1.300 menores en el sistema de acogida familiar y 700 en el sistema residencial. Y el caso del niño que tenían en acogida temporal en Lanzarote Ulises y Gloria es uno de ellos. Además, precisan desde el Gobierno de Canarias, “este es el único caso conflictivo al que se enfrenta en la actualidad la Dirección General”.

El conflicto, que ha llegado a los tribunales, tiene su origen en una resolución por la que cesó el acogimiento familiar en el mes de noviembre del año 2020. Atendiendo siempre al interés superior del menor y bajo criterio de los técnicos de la dirección general. En todo este periodo, “la familia acogedora ha impedido que el personal de la Dirección General tenga acceso al menor para comprobar su estado y elaborar los informes pertinentes”. Por ese motivo, “esto hace que a criterios de los técnicos se considere que esta familia está incumpliendo los protocolos de acogimiento”, indican desde la Dirección General, que respeta que la familia acogedora ejerza todas las medidas legales que entienda oportunas en este caso.