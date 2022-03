Pepa Poch en la tierra de sueños

La relación de la artista Pepa Poch con la isla de Lanzarote viene de lejos, lo que le ha permitido conocer en profundidad su historia, empatizar con sus gentes y compartir miradas.

De una creatividad polifacética, que evoca a los artistas del renacimiento en el sentido de no quedarse encasillada en una sola técnica, Pepa Poch explora la pintura, la cerámica, la arquitectura, las vestimentas tradicionales…

Su inquietud y respeto por el oficio la ha llevado a investigar, practicar y crear con las técnicas ancestrales de cerámica conejera de la mano de uno de sus maestros artesanos más representativos, Aquilino Rodríguez Santana.

La Casa de los Naranjos en Haría es el lugar que Pepa Poch ha elegido para seguir trabajando en sus últimos proyectos. El emplazamiento no podía ser más perfecto y acorde a su sensibilidad. Goethe aludía a las afinidades electivas y esto es lo que ha acontecido estos días en Lanzarote.

La Casa de los Naranjos ha sido rehabilitada por el ingeniero José Antonio García. La ha convertido en hotel emblemático, con un estilo en el que se entremezclan romanticismo, decadencia, lujo y diseño orgánico aunados con la monumentalidad y la antigüedad de una casa señorial ubicada en un entorno rural, en medio de un valle de palmeras.

Dos estéticas afines, dos sueños paralelos con un mismo origen: el amor por la isla. Esta pasión y respeto es lo que Pepa Poch ha trasladado al equipo con el que ha trabajado durante este mes de marzo en Lanzarote. Acompañada del reconocido fotógrafo del New York Times y premio World Press Photo 2011, Samuel Aranda, y de Pilar Giró, investigadora y comisaria a cargo del Espacio Carmen Thyssen, Pepa Poch ha estado preparando y organizando la parte gráfica de su última obra, que próximamente presentará en Lanzarote.

La espectacular geografía, la arquitectura rural y La Casa de los Naranjos han sido los escenarios perfectos. Éste último lugar, además, se ha convertido también por unos días en estudio de la artista, en donde ha realizado obra que el próximo mes de abril y mayo presentará en la Sala de la Luz de Pepa Poch del Palacio Pignatelli, sede del Real Círculo Artístico de Barcelona, para compartir en su otra casa la magia y la fuerza de esta tierra de sueño que es Lanzarote.

A Lanzarote

Ilusión y fuerza, isla ella, rodeada de personas amorosas, el barro volcánico, la pleita. Arte + Artesanía, un mundo de mágia para mi sentir-latir. Creatividad y sueños. Proyecto de vida en el que desde ya hace 20 años que te conozco, siempre ocurren momentos excepcionales, para crear con fuerza-firmeza, pintar, aprender técnicas ancestrales y aborígenes únicas de las cuales se abre una luz para transformar, modelar contemporaniedad y espontaniedad, es como me siento en Lanzarote: Llena de Conciencia. Y con mi frase preferida en estos tiempos «Yo no quiero que se me vea, quiero que se me imagine».

Gracias por esta aventura, amada Lanzarote. Gracias a vosotros y vosotras por conservar la isla. Gracias por el tiempo de inspiración para poder plasmar Arte y pensamiento... es una gran emoción. Mi cariño siempre. A las tonalidades de azules profundos-intensos-sabios. Verdes sanadores. Blancos de pureza y de grises antracitas, negros infinitos...|Pepa Poch. Haría 2022