El Ayuntamiento de Tías avanza en el Plan Municipal de Inspección Tributaria aprobado a finales del año pasado haciendo hincapié en las empresas que tributan más de un millón de euros al año a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la Tasa por ocupación de las empresas explotadoras de servicios de suministro de energía eléctrica, agua o gas.

Desde el grupo de gobierno, formado por PSOE, Lanzarote Avanza y Podemos Tías, se pretende velar por el cumplimiento del citado plan para lograr el objetivo de «justicia tributaria» obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución. Según este artículo, «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.»

El concejal de Hacienda, Tomás Silvera, confirma que «nuestro objetivo no es confiscatorio, pero sí es cierto que no podemos permitir que la población de Tías esté realizando un esfuerzo con el pago de sus impuestos y las grandes empresas puedan no estar tributando lo que les corresponde».

El Plan Municipal de Inspección Tributaria señala a las empresas que tributan más de un millón de euros al año a través del IAE y también a aquellas empresas que pagan tasa de ocupación por explotar servicios de suministro de energía eléctrica, agua o gas.