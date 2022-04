Baby que más. Hace rato que no se na de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estas. Que hace rato que no se na de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa revivir viejos tiempos no salgo hace tiempo. Así comienza la canción Provenza cuyo videoclip grabó en Lanzarote la estrella latina Karol G en los días previos a la pasada Semana Santa.

La grabación acumula ya cerca de dos millones de reproducciones en YouTube a las pocas horas de su publicación en esa plataforma, en la que la cantante colombiana tiene 26,2 millones de suscriptores. Tenésar (Tinajo), Caletón Blanco y Arrieta (Haría), además, de varios paisajes volcánicos, son algunos de los escenarios escogidos para realizar las imágenes en las que Karol G y figurantes del videoclip aparecen bañándose en las cristalinas aguas de Lanzarote o conduciendo un coche con un mar de lava a ambos lados de la carretera. El joven asturiano Pedro Artola ha dirigido el videoclip de Karol G. Artola se ha encargado también de los videoclips de Guitarricadelafuente o Gabriela Richardson y en el mundo de la moda ha trabajado para Jacquemus y Palomo Spain, entre otros. Karol G y Bad Bunny confirmaron su reinado en la música latina al convertirse en los grandes triunfadores de los Latin American Music Awards 2022, que se celebraron en la noche de ayer jueves de manera excepcional en el recinto deportivo Michelob Ultra Arena de Las Vegas (EEUU). A pesar de ser los protagonistas de la noche, ni la colombiana, que se coronó con el título de artista del año, ni el puertorriqueño se dejaron ver por la ceremonia En el reparto de estos premios que se someten a votación popular, Karol G no dejó margen al resto de candidatos. Y es que también se llevó el título de mejor artista femenina, mejor cantante de género urbano, disco del año y mejor disco urbano por 'KG0516', además de colaboración del año por 'El Makinon', junto a Mariah Angeliq. “En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida", aseguró Mariah Angeliq al recoger el trofeo y saludar a su compañera en la distancia. Por su parte, Bad Bunny ganó el premio al mejor cantante urbano, al mejor tema viral por 'AM', a la canción favorita del género tropical por 'Volví', a la mejor canción urbana y al sencillo del año para 'Dákiti', un premio que recogió Jhay Cortez y que dedicó a al resto de artistas de Puerto Rico.