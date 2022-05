El Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife investiga a los siete consejeros de CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote tras admitir a trámite la ampliación de la denuncia que presentó el pasado 18 de febrero el exportavoz del Grupo Nacionalista y actual consejero de Sanidad en la Corporación Insular en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos, el doctor Juan Manuel Sosa, contra el portavoz adjunto de la formación nacionalista y expresidente del Cabildo Pedro San Ginés, por presuntas coacciones para expulsarlo del citado grupo político.

Sosa se incorporó al equipo de gobierno del Cabildo en diciembre de 2019 tras discrepancias con CC-PNC, que al perder a uno de los ocho consejeros que obtuvo en los comicios celebrados ese año, vio limitadas sus posibilidades numéricas de presentar una moción de censura contra la presidenta insular, la socialista María Dolores Corujo.

Sosa puso en conocimiento del juzgado el 13 de mayo de 2021, las presuntas coacciones que atribuye a San Ginés. En su día el consejero manifestó que fue convocado a una reunión en la vivienda de San Ginés el 12 de mayo de 2021, donde supuestamente "este le exhibió en la pantalla de su ordenador un documento que contenía una querella formulada contra él por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública con una petición de pena de dos a seis años de prisión y de multa de 85.000 euros y le conminó para que procediera, con anterioridad a las 15:00 horas del día siguiente, a renunciar a su cargo como consejero del Cabildo de Lanzarote, advirtiéndole que, en caso contrario, se presentaría la querella y se iniciaría una campaña de prensa contra él. La expulsión de Sosa del Grupo Nacionalista se materializó el 20 de septiembre de 2021".

El consejero de Sanidad planteó ahora la ampliación de la denuncia contra San Ginés, en la que incluye a los restantes seis consejeros nacionalistas (Domingo Cejas, Samuel Martín, Migdalia Machín, Óscar Pérez, Tania Ramón y David de la Hoz) por un delito de falsificación documental en concurso medial con otro delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales en relación al reglamento del Grupo de CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote. En un escrito del pasado 17 de marzo la Fiscalía alegó no oponerse a la tramitación de la causa solicitada por Sosa.

“Si se me expulsa dándole unos argumentos al secretario del Cabildo que resulta son completamente falsos y son datos de una normativa interna del partido que han sido falsificados, por eso he ido al juzgado y he presentado la denuncia porque el reglamento no existía en la fecha en la que ellos me expulsaron”, explicó Sosa este lunes.

"Me expulsaron con un reglamento interno falso del partido y le dieron esos datos al secretario del Cabildo" Juan Manuel Sosa - Exconsejero de CC en el Cabildo de Lanzarote

La denuncia del consejero de Sanidad se sustenta en el reglamento del Grupo CC-PNC que fue aportado al expediente sancionador de CC-PNC contra Sosa y que no fue comunicado a la Presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, según recoge el artículo 27.4 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote, conforme a lo señalado por el Informe del secretario de la institución de fecha 16 de junio de 2021 y que Sosa considera fue simulado y creado ad hoc.

Declaración ante el juez

El expediente de expulsión fue instruido por Domingo Cejas actuando como secretario Samuel Martín. La resolución de expulsión de Sosa del Grupo de CC-PNC, según se recoge en el auto con fecha del 12 de mayo pasado, fue adoptada por unanimidad el 7 de mayo de 2021 por los consejeros nacionalistas Samuel Martín, Migdalia Machín, Óscar Pérez, Tania Ramón, David de la Hoz y Pedro San Ginés. Todos ellos, junto a Domingo Cejas están citados a declarar ante el juez en calidad de investigados el próximo 27 de mayo a las 9.30 horas.

El citado reglamento del grupo de CC-PNC “no fue citado ni el acta de la reunión celebrada el día 7 de mayo de 2021, en la que los consejeros nacionalistas acordaron por unanimidad la expulsión de Sosa (acuerdo que se consideró mediante Informe-Propuesta de Resolución del secretario general del Pleno del Cabildo de Lanzarote de fecha 16 de junio de 2021 que incumplía los requisitos formales y extrínsecos para sustentar la expulsión), ni tampoco en el acuerdo unánime de expulsión de 19 de julio de 2021, por el que concluyó un primer expediente sancionador, que se había iniciado por acuerdo de fecha 30 de junio de 2021”, detalla el auto.

Los consejeros se remitieron al denominado Código Ético y de Conducta de CC del año 2015 y a la ruptura de disciplina del grupo político. Un escrito remitido por el consejero Samuel Morera en su condición de portavoz del Grupo CC-PNC, al secretario del Cabildo el 8 de julio de 2021, el citado reglamento nacionalista "fue aprobado por unanimidad del propio grupo a comienzos de 2020".