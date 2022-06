Larry Yaskiel, fundador de una de las publicaciones en lengua inglesa más longevas de España, ha sido condecorado con la Medalla del Imperio Británico por los servicios prestados a la comunidad británica en Lanzarote. Ha sido distinguido, junto a otros tres ciudadanos británicos en España en la Lista de Honores por el cumpleaños de la reina Isabel II.

Larry Yaskiel se mudó a Lanzarote en 1981 en busca de relax tras una vida agitada en la industria de la música, contribuyendo al éxito de muchas figuras destacadas, entre ellas The Pirates, Jimi Hendrix, Deep Purple, The Who, Eric Clapton, Bee Gees y Supertramp. Además, es el autor de la traducción del inglés al alemán de conocidos temas de The Beatles como She loves you.

Sin embargo, muy pronto su creatividad y ambición le impulsaron a crear el Lancelot Island Journal, una revista trimestral que rápidamente se convirtió en una valiosa fuente de información para los residentes británicos, ayudándoles a integrarse en la vida isleña.

Larry también utilizó la revista para compartir su conocimiento sobre los vínculos entre el Reino Unido y Lanzarote, que han demostrado ser un recurso valioso para los estudiantes británicos y españoles, y que tuvieron como resultado su libro de 2018 The British Connection to Lanzarote and the Canaries (La conexión británica con Lanzarote y las Canarias).

Algunos de los vínculos más fascinantes incluyen las numerosas referencias a los vinos canarios en Shakespeare y su teoría de que La Graciosa le sirvió de inspiración a Robert Louis Stevenson para su Isla del tesoro. En 1994 el Cabildo de Lanzarote distinguió a Larry con el Premio Distinguido del Turismo.

"Un importante embajador cultural"

En palabras del embajador británico en España, Hugh Elliott, “Larry tiene una sed insaciable de conocimiento, lo que lo convierte en un escritor fascinante y una compañía maravillosa. Mi esposa Toñi y yo tuvimos la suerte de reunirnos con Larry y su esposa Liz a principios de este año. Conoce como nadie todos los vínculos que existen entre el Reino Unido y Lanzarote, y los ha compartido en sus artículos a lo largo de más de veinte años, al igual que en su emblemático libro", destaca el diplomático.

Elliott añade que "Larry también ha sido un gran apoyo para nuestro consulado en Las Palmas, edificando relaciones con las personas encargadas de tomar decisiones en Lanzarote y actuando como portavoz de la comunidad británica. Estoy encantado de que un embajador cultural tan importante con tan larga experiencia haya sido condecorado por su trabajo”.

Por su parte, Larry ha destacado que “me llena de humildad recibir la medalla del Imperio Británico de manos de su majestad la Reina por realizar un trabajo que simplemente me complace tanto. Dios salve a la reina. Nunca hubiera llegado a este punto sin el firme apoyo de mi amada esposa, Liz, la cual ha sido mi atenta compañera en todos los ámbitos de mi vida, entre ellos, la producción de Lancelot Island Journal desde sus inicios”.

Los cuatro condecorados por Isabel II

Los cuatro ciudadanos británicos condecorados en la Lista de Honores por el cumpleaños de la Reina son: