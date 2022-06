Mundos raros, transitorios y curación

Tres artistas, tres exposiciones, una ciudad y un mes en el que se despiden las tres. Este es el breve resumen de las muestras que hasta agosto permanecerán abiertas en Arrecife, dos en el centro insular de cultura El Almacén y otra en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Primum non nocere, lo primero es cuidar, de Romina Rivero; De un mundo raro, de Fernando Larraz y Mundos transitorios, de Cristina Toledo, son las ofertas de la programación del Cabildo de Lanzarote para junio, aunque ya estaba desde el 27 de mayo la exposición de Romina Rivero.

Los cuidados de Romina

Primum non nocere, lo primero es cuidar, se centra en la idea del cuidado del cuerpo, de aquellos cuerpos de seres humanos que han sido maltratados, intervenidos o sometidos, tanto desde el punto de vista físico como el espiritual, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. La creadora explica como su trabajo en Primum non nocere, y en algunas de las piezas más significativas de la exposición, como la instalación Mujô, hablan de «la impernanencia y la futilidad de lo vivo. La impermanencia de la vida en si misma. Y viene a dignificar a todas esas personas que, de alguna forma, han tenido que morir en soledad, a quienes no hemos podido rendir un momento para el duelo y para el luto», asevera Rivero.

La muestra tra está organizada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y se podrá visitar en los horarios habituales del CIC El Almacén, es decir, de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 horas; domingos y festivos cerrado. La entrada es libre y gratuita. Se aplicarán las medidas covid vigentes.

Además, habrá nuevas visitas guiadas a la exposición con el historiador del arte Damián Rodríguez, con el siguiente calendario:sábado 18 de junio, a las 12.00 horas; martes 21 de junio, a las 18.00; martes 5 de julio, a las 18.00; sábado 23 de julio, a las 12.00 horas; sábado 30 de julio, a las 12.00; martes 2 de agosto, a las 18.00, y sábado 13 de agosto, a las 12.00 horas. El acceso a las visitas guiadas será gratuito, pero con reserva de plaza previa y hasta completar aforo. Para ello, las personas interesadas han de ponerse en contacto con el CIC El Almacén en el teléfono 928 831 507.

El mundo raro de Larraz

Después de más de 20 años Fernando Larraz regresa a la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz para exhibir de nuevo sus obras. El creador tinerfeño inaugura De un mundo raro, una exposición en la que muestra al público sus últimos trabajos, una selección de más de 80 retratos de personalidades del mundo de la cultura, principalmente actrices, actores y músicos.

El pintor tinerfeño asevera, con respecto a su obra, que refleja lo que su «memoria, mi tránsito por este mundo. De ahí el título. De un mundo raro», porque es un mundo muy personal mío, refleja mis vivencias desde que era pequeño, mi adolescencia, etc. La exposición se ofrece como un juego, para que cada espectador, cada persona, adivine qué personaje está representado y por qué está representado», afirma el artista.

De un mundo raro recoge una inquietante y sorprendente galería de más de 80 retratos de artistas, actrices, actores y cantantes de fama olvidada, perdida o adquirida recientemente, que parecen mirarnos ajenos o atrapados dentro de una realidad temporal extraña o suspendidos en una existencia multiplicada de un mundo donde el pasado y el presente se unen misteriosamente. Larraz se sigue moviendo en un estilo vinculado al realismo y la figuración contemporánea, con una técnica prodigiosa y un dominio magistral del pincel, pero a la vez una visión y una estética muy particulares que reflejan su modo de ver la realidad, con un filtro de ironía en algunas ocasiones, o de melancolía en otras.

De un mundo raro podrá verse en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el 27 de agosto. La entrada es libre y gratuita y los horarios de la misma son de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas; y domingos y festivos cerrado. Entre las actividades paralelas que presenta la muestra hay visitas guiadas a la exposición con el historiador del arte Damián Rodríguez.

Las fechas previstas serán las siguientes: martes 14 de junio, a las 18.00 horas; 28 de junio, a las 18.00; 9 de julio, a las 12.00 horas; 16 de julio, a las 12.00, y 26 de julio, a las 18.00 horas.

Los tránsitos de Toledo.

Hasta el 13 de agosto la Sala El Cubo del centro insular de cultura El Almacén acogerá la exposición Mundos Transitorios, una muestra de la artista Cristina Toledo cuyo comisariado corre a cargo de la curadora Natalia Alonso Arduengo.

Se trata de una muestra que, en esencia, reflexiona sobre la dificultad de distinguir entre lo real y lo imaginario en el mundo del espiritismo y la parapsicología y como esa ambivalencia, entre realidad e ilusión, se puede trasladar al mundo de las artes plásticas y la representación artística.

La creadora, Cristina Toledo, detalla sobre su exposición cómo ha trabajado el tema del ilusionismo «y el engaño a los sentidos y todas estas prácticas que tratan sobre la relación del ser humano con lo oculto. Podemos establecer un paralelismo con la pintura, que tradicionalmente ha tenido también una relación con el engaño al espectador».

Asimismo, habrá nuevas visitas guiadas a la exposición con el licenciado en Bellas Artes Damián Rodríguez, con el siguiente calendario: sábado 18 de junio, a las 12.00 horas; martes 21 de junio, a las 18.00 horas; martes 5 de julio, a las 18.00 ; sábado 23 de julio, a las 12.00 horas; sábado 30 de julio, a las 12; martes, 2 de agosto, a las 18.00 horas y sábado 13 de agosto, a las 12.00 horas.