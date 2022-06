El abogado Felipe Fernández Camero, que fue desimputado del caso Yate al no poder probarse su “asesoramiento” urbanístico al entonces alcalde, José Francisco Reyes, alegó ayer que prestaba una atención constante como asesor al Ayuntamiento de Yaiza, y en particular como “especialista en derecho urbanístico”. Así intentó defenderse del delito de malversación por el que terminó acusado, y por el que está siendo juzgado ahora por la Audiencia de Las Palmas, informa La Voz de Lanzarote.

“Era una atención constante la que yo tenía que prestarles. La Oficina Técnica estaba constituida por un jefe y luego dos o tres aparejadores y tenían multitud de problemas, urbanísticos sobre todo, y no los manejaban con soltura”, declaró durante el juicio, defendiendo los pagos que recibió del Consistorio, a casi un millón de euros. El jefe de la Oficina Técnica terminó condenado por prevaricación urbanística, al igual que o Reyes y el secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes.

Respecto a su contratación por el Ayuntamiento, Camero se remitió a un acuerdo plenario de 1980, al igual que han venido haciendo las defensas durante el juicio, aunque los hechos que se juzgan arrancan en 1996, con Reyes de alcalde.

“Ese acuerdo forma parte de este procedimiento. Si no existe ese acuerdo, no tengo nombramiento”, “me dejan en indefensión total, porque no tengo nada que ampare mi presencia en el Ayuntamiento de Yaiza” añadió, reconociendo que no hay ningún documento posterior que justifique ni el dinero mensual que recibía del Consistorio en concepto de asesoramiento ni de las adjudicaciones de los pleitos que facturó al Consistorio.

El acuerdo de hace más de 40 años en el que se ampara para justificar esos cobros -que según los peritos no tiene validez legal- establecía que recibiría 300 euros (50.000 pesetas de entonces) al mes por asesoramiento. Sin embargo, bajo la Alcaldía de Reyes llegó a cobrar más de 2.000 euros fijos mensuales, a lo que se sumaron otros 700.000 euros por la representación en pleitos, muchos de ellos sin documentar, según la instrucción.