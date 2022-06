San Ginés señala a Corujo como instigadora de su cacería política

Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC) en la corporación insular, mostró su satisfacción tras ser absuelto, junto a otros dos procesados, por la expropiación de una desaladora en Montaña Roja (Yaiza) realizada durante su mandato en 2014 y al que el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife dio carpetazo. Y recordó que se sanciona al pago de las costas a la acusación popular, ejercida por Podemos, por acción temeraria y de mala fe.

En una rueda de prensa convocada ayer, San Ginés reafirmó, a tenor del fallo judicial exculpatorio, la honestidad en su gestión y afeó tanto al PSOE -sobre todo a su secretaria general y presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo- como a los que tachó de medios afines que le sometieran estos ocho años a un juicio paralelo en el que ignoraron «la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho». No obstante, alegó que no esperaba disculpas ni de esos medios ni de Corujo, a quien acusó de usar su cargo para hacerle un juicio paralelo, «porque seis meses antes, en noviembre de 2018, habían conseguido el conveniente objetivo para los intereses electorales del PSOE de que se me abriese juicio oral justo antes de las elecciones, y eso fue lo que hizo el juez Jerónimo Alonso».

Lamentó que «nada resarcirá la dignidad y la honorabilidad mancillada durante ocho años, y no lo digo solo por mí, que también (a fin de cuentas debo asumir mi elección de dedicarme a esto a sabiendas del riesgo y de cómo se las gasta el PSOE de Dolores Corujo parapetada en la trastienda de todo cuanto nos está ocurriendo) sino especialmente por los honorables profesionales que en este y otros casos se han visto envueltos por la judicialización de la política a la que nos están llevando la actual presidenta, Carlos Espino y sus marionetas, con el único y exclusivo objetivo de inhabilitar judicial o socialmente a quien ellos consideran el principal peligro para conservar el poder».

Así, Pedro San Ginés señaló que «a José Juan Hernández Duchemín y Francisco Perdomo, yo sí les pido disculpas ajenas por estos ocho años de infame periodismo por parte de algunos y miserable actitud política de mis adversarios, a quienes no ha importado llevárselos por delante con tal de perjudicarme a mí y a CC, aunque no son los únicos y todo el Cabildo lo sabe». El expresidente insular agradeció a otros medios su imparcialidad, a su partido, «a mis amigos, a una amiga especial que ha sido un gran pilar este último año de mi vida, y muy especialmente a mi familia, la que más lo ha sufrido y hasta el martes, que liberaron toda su tensión, no llegué a entender cuánto».

Respecto a la sentencia absolutoria, resaltó que la jueza admite que el juicio no debió celebrarse por falta de una acusación legitimada, cuyas acciones definió de temeridad y mala fe, y destacó el papel de la Fiscalía en la instrucción de este caso, que no presentó cargos ni contra él ni contra los otros dos investigados. San Ginés indicó que más allá de su absolución, se queda conque su acción ayudó a rebajar el precio del agua y un nuevo canon al Consorcio.