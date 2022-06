El Ayuntamiento de Tías aprueba la ordenanza que regula la venta ambulante o no sedentaria del municipio. Las modalidades de venta que refleja la norma son venta no sedentaria en mercados fijos, venta no sedentaria en mercados periódicos, venta no sedentaria en mercados ocasionales, venta no sedentaria de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en la calle y venta no sedentaria con vehículos-tienda.