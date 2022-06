El Grupo Popular en el Cabildo de Lanzarote cree que el gobierno insular no es consciente del grave problema al que se enfrenta la Isla por la escasez de plazas residenciales para mayores y dependientes que se arrastra desde hace más de una década y sobre el que no se ha producido ningún avance durante los últimos tres años. Los populares señalan que no hay constancia de que se hayan reanudado las obras del nuevo centro.