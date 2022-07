Un paseo sorprendente bajo el mar

Las instalaciones del puerto deportivo de Marina Lanzarote albergan hasta el 27 de julio la exposición fotográfica y divulgativa Tesoros submarinos de interés geológico: un paseo por el sorprendente paisaje sumergido del Geoparque. Una muestra organizada por el Cabildo de Lanzarote, a través del área de Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, que es fruto de un proyecto que se inició en 2021 para observar el estado de los Lugares de Interés Geológico (LIG) submarinos.

«Esta muestra propone un paseo por el sorprendente paisaje sumergido del Geoparque de Lanzarote y el Archipiélago Chinijo. Un paisaje que está oculto a la vista de la inmensa mayoría de la población, pero que es preciso darlo a conocer para aprender a valorarlo y cuidarlo», expuso la consejera cabildicia Rosa Mary Callero,

«Lo que no se conoce no se puede proteger ni se puede amar. Por eso es muy importante la labor que hace Geoparque de divulgar, de exponer todo nuestro patrimonio no solo biológico, de nuestra fauna que es riquísima, sino también de las peculiaridades geológicas y volcánicas que podemos encontrar no solo en la superficie, sino en nuestros fondos marinos», manifestó el consejero del Cabildo Jorge Peñas.

La exposición Tesoros submarinos de interés geológico: un paseo por el sorprendente paisaje sumergido del Geoparque es resultado de un proyecto que se inició en 2021 para monitorizar el estado de conservación de los Lugares de Interés Geológico (LIG) submarinos incluidos en el inventariado realizado con un convenio entre el Cabildo y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Esta actividad consistió en la recogida de imágenes fotográficas y grabaciones submarinas y la cumplimentación de una serie de fichas de las ubicaciones elegidas. «Y nos pareció interesante ampliarlo a una exposición y que los vídeos que se realizaron pudiera verlos Lanzarote, para que pusiéramos en valor todo esto que tenemos y que pocos conocemos», detalló Javier Alonso, responsable del proyecto que relató las «dificultades» que encontraron para realizarlo por la meteorología.

La exposición consta de 32 lonas con imágenes submarinas, textos y mapas de localización, que recorren los fondos del Geoparque Mundial de la Unesco Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Las imágenes se tomaron en los Lugares de Interés Geológico (LIG): morfologías erosivas fluviales de Puerto Viejo, delta lávico pleistoceno de Costa Teguise, morfologías erosivas litorales en el delta lávico de Puerto del Carmen, cueva litoral holocena del Jameo de Guatiza, delta lávico holoceno del Charco del Palo, diques mio-pliocenos de la Costa del Rubicón, túnel erosivo cuaternario del Roque del Este, barras de arena cuaternarias de El Río-El Río de Montaña Clara, diques pleistocenos de Las Gerardias, fondos arenosos de los sebadales de Arrieta y Punta Mujeres, y delta lávico pleistoceno de la Marina de Arrecife.