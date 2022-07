El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife ha perdonado una deuda de 50.000 euros a un matrimonio que había solicitado créditos «para ayudar a algunos familiares», según informa el diario digital La Voz de Lanzarote.

Según explica la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que es la que ha llevado este pleito, este matrimonio gozaba de “una situación estable”, ya que ambos «eran trabajadores por cuenta ajena y con unas deudas controladas, lo que les permitía pagar de forma regular». Por este motivo, desde la Asociación aseguran que «se aventuraron» a ayudar a otros miembros de su familia.

No obstante, apuntan que al no mejorar la situación económica de esos allegados, “los impagos de las cuotas mensuales no tardaron en llegar”. Así, detallan que “las reclamaciones eran hacia su persona y el monto total se les hacía muy difícil de compatibilizar”.

Desde la asociación explican que empezaron a informarse sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. “El matrimonio acudió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y los abogados del colectivo, de ámbito nacional, «recomendaron su tramitación”.

Así, los letrados presentaron primero “el preconcurso de acreedores”, dando inicio a este periodo de negociación, en el que «podían dejar de pagar a todos los acreedores y, además, no ser embargados». Según señalan desde la asociación, el intento de acuerdo presentado en notaría “no salió adelante ante la negativa de los bancos”. “Al estar reflejado en dominio público, constataba que los deudores habían puesto de su parte para abonar parte de la deuda, cosa que los acreedores no aceptaron”, explica.

Los deudores presentaron la solicitud del perdón de las deudas, que aceptó el Juzgado. En su sentencia destaca que para acogerse a esa exoneración debe tratarse de «deudores de buena fe», que no hayan sido condenados en sentencia firme por delitos económicos y que «hayan intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos en vía notarial, aunque sin éxito», lo que considera que concurre en este caso.