De trabajar como ayudante de cocina en un hotel a tener más de 32.300 seguidores en Instagram. Ornella Forcellati, más conocida como Orne, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo influencer desde Lanzarote gracias a su contenido de moda de tallas grandes.

La joven de 25 años empezó su andadura en el mundo de creadores de contenido tras el estallido de la pandemia y, a pesar de que todavía no ha logrado “vivir de ello”, ha conseguido enganchar a miles de usuarios por su naturalidad ante la cámara y su contenido “body positive” y “curvy style”.

A día de hoy, la influencer puede ganar hasta 600 euros por colaboración en un mes bueno, aunque admite que, de momento, las ganancias son muy irregulares, ya que hay meses en los que no tiene ninguna colaboración. Por tanto, Ornella se ve obligada a compaginar las redes con su trabajo en una tienda de ropa.

“Lo más complicado fue crecer, llegar a la gente, porque Instagram no es como Tiktok, que subes un vídeo y con una canción se hace viral, en Instagram es mucho más complicado, tienes que luchar contra la aplicación”, afirma la influencer.

Al principio, el contenido de Orne era muy variado, con consejos de maquillaje, manicura e incluso recetas de cocina, pero pronto se dio cuenta de que lo que interesaba era la ropa. “El 90% de mi contenido hoy en día es moda para tallas grandes”, cuenta.

“Cuando empecé este recorrido ya no tenía miedo al qué dirán por la talla que llevo, porque he luchado con mi cuerpo toda mi vida y he llegado a un punto en el que no me importa lo que piense la gente sobre él”, añade.

