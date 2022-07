Tres años de gestión contigo

Les mentiría si les dijese que ha sido fácil o que en ningún momento pensé en tirar la toalla. Lo cierto es que ha sido muy complicado pero las veces que me ocurrió me venía a la mente lo que me decían los vecinos cuando acepté el reto de embarcarme para llevar a nuestra ciudad a puerto seguro. Querían que la buena gestión se empadronara en Arrecife y ellos han sido y son la verdadera razón de ser, el aliciente, el estímulo para seguir adelante y cumplir con mi obligación de activar la ciudad tras años de letargo y pésima gestión.

Hace tres años me subí en este barco varado, sin rumbo, con un mástil sin vela, y tras un gran esfuerzo, trabajo en equipo, dedicación y mucho cariño, hoy podemos decir alto y claro que Arrecife se está reconstruyendo y se está reactivando. Arrecife comienza a resurgir de sus cenizas. "No dejar a nadie atrás significaría bajar impuestos para que las familias cuenten con más dinero para hacer frente a la crisis económica que estamos viviendo" Cuando tomé las riendas del Ayuntamiento, en junio de 2019, encontré un ayuntamiento con los presupuestos prorrogados desde 2017; con la mayoría de los servicios esenciales sin contrato; con los policías patrullando en coches de alquiler; con deudas millonarias generando más deuda; con colas interminables en la puerta de Servicios Sociales …. y hasta setas en el armario de algún concejal, pero gracias a Dios eso ya forma parte del pasado. Son solo algunos ejemplos, una ínfima muestra, para que se hagan una idea de dónde nos encontrábamos y el esfuerzo histórico, que ha hecho Arrecife en estos tres años a nivel de organización de la administración local, en materia social y de ayuda a las personas y familias más vulnerables, y de reactivación económica. Creo de verdad que nunca se valorará lo suficiente, en su justa medida, el esfuerzo titánico que ha hecho Arrecife a la hora de afrontar el reto que supuso para todas las corporaciones locales la pandemia y hacerlo, además, en las circunstancias en las que estaba el ayuntamiento y sin un euro extra ni del Gobierno de Sánchez ni del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres a la cabeza. Ambos gobiernos, muy socialistas los dos, nos dejaron solos y ya no es que en los peores momentos de la crisis se negaran a bajar impuestos, sino que los subieron. Eso, al margen de que no han sido capaces de amortiguar la escalada del precio de la electricidad, del combustible o de la cesta de la compra; porque no dejar a nadie atrás significaría bajar impuestos para que las familias cuenten con más dinero para hacer frente a la crisis económica que estamos viviendo. Mis dos primeras decisiones como alcaldesa fue la cesión del suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas sociales en Arrecife (200 en Maneje y 200 en Los Geranios) y la apertura de la avenida marítima. Dos promesas electorales cumplidas, aunque la primera está ahora en el tejado del Gobierno de Canarias, que confío en que pronto pueda culminar el procedimiento y construir las tan necesarias viviendas sociales después de 30 años. Deudas históricas Asimismo, quiero resaltar el pago de las deudas históricas que acumulaba el ayuntamiento y que hemos conseguido poner a cero. Saldamos la deuda con Urbaser (4,9 millones), con Inalsa (796.000 euros) y, como no, la del solar de Ginory, que debido a los intereses, costas y demás, alcanzaba ya una cuantía superior a los 27 millones de euros, de los que hemos abonado 24.992.694 euros, con cargo al préstamo aprobado en el presupuesto de 2021. En total, hemos abonado deudas por expropiaciones por valor de 29,6 millones de euros. Al mismo tiempo además, hemos rebajado impuestos; realizado la mayor inversión de la historia de Arrecife en materia social y en obra pública; mejorado de las infraestructuras deportivas y las instalaciones de los colegios; estamos procediendo a la renovación de los semáforos; a mejorar los accesos hacia Arrecife por el norte y, muy pronto, comenzará la mejora de los accesos por el sureste de la capital con el nuevo alumbrado y mejora de Calle Manolo Millares y la Avenida Fred Olsen. "Los cimientos del futuro están sentados, ahora solo falta tiempo y seguir trabajando con la misma ilusión y las ganas que hemos puesto hasta ahora" No podemos obviar la renovación de todos los parques infantiles que ya han comenzado a rehabilitarse o los planes de alumbrado público en unas 70 calles de la ciudad. Estos días además, hemos puesto en marcha la licitación de la primera fase del Plan de Asfaltado de la ciudad por 2,5 millones de euros. Hemos recuperado más de 8 millones de euros en Planes de Cooperación Municipal que nos correspondía porque Arrecife no podía beneficiarse de estos fondos desde 2017 por falta de justificación en tiempo y forma, por falta de proyectos y, en definitiva, por falta de gestión. Muchos se preguntarán cómo es posible que antes no se lograsen estos resultados y ahora, en apenas tres años, sí. Pues la respuesta es sencilla: ahora hay voluntad política, equipo, liderazgo y cariño, mucho cariño por nuestra ciudad. Los cimientos del futuro están sentados, ahora solo falta tiempo y seguir trabajando con la misma ilusión y las ganas que hemos puesto hasta ahora. Es evidente que no está todo hecho, que queda mucho. Estamos estamos prácticamente al principio de un viaje que, no nos engañemos, no puede recorrerse en un solo mandato. Sabíamos que no iba a ser fácil ni rápido, pero hoy sin duda estamos muchísimo más cerca del objetivo final de construir un Arrecife del que todos nos sintamos orgullosos; una ciudad a la altura de lo que que se merecen los vecinos y el conjunto de los lanzaroteños por nuestra condición de capital. Ni nos hemos rendido ni nos vamos a rendir.