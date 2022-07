La localidad de Playa Honda (San Bartolomé) acogerá el próximo 30 de julio el XIII Festival Mar en Calma, de música y artes escénicas para todos los públicos.

En esta edición podrá disfrutarse de nuevo de una programación divertida y dinámica en la Avenida de Playa Honda, a la altura de la playa de Juan El Curita, (entre las calles Nasa y Ancla) a partir de las seis de la tarde.

La concejala de Cultura, Alma González, explica que dese su área “se ha conformado una variada y rica programación, acorde a todos los gustos para ofrecer una agradable jornada en familia de ambiente veraniego”.

El alcalde, Isidro Pérez, anima a todos los vecinos y vecinas del municipio, visitantes y a todo la población de la isla, en general, a disfrutar de una jornada de sorpresas y diversión en la localidad de Playa Honda.

Programación del 30 de julio

18:00H. LA MALETA DE LOS CUENTOS. (Espectáculo familiar)

Un castillo, un sueño, un monstruo peludo, el sol, la luna, princesas, una estrella fugaz, gigantes, duendes, hadas y mariposas… Todo esto y mucho más cabe dentro de la mágica maleta de los cuentos, que anda por el mundo acompañada de su gran amiga de aventuras la payasa Marisol. Mundos fantásticos donde encontrar divertidos y entrañables personajes que viven dentro de nuestra maleta, que se darán a conocer para encantar a todo aquel que le apetezca soñar despierto durante un cuento.

19:00H. MI PRIMER CONCIERTO, CON LA BANDA DUBBI KIDS. (Concierto familiar)

Divertida experiencia en vivo para que peques y grandes bailen sin parar con los éxitos más divertidos de Dubbi Kids y las versiones más locas de los 80 y 90. Todo un fiestón creado para disfrutar en familia.

20:00H. SUPOSITORIO DIRECTO (Espectáculo de humor).

El Supositorio aterriza con su mejor espectáculo de sketches de humor y teatro. Si aún no has visto a Jorge Galván, Conrado Flores, Paco Efegé, José Juan Ramallo y Domingo Efegé, sobre el escenario no esperes ni un minuto más y comprobarás por qué una legión de espectadores acude a sus shows por todas las islas.

El Supositorio recupera algunos de los momentos antológicos del grupo presentando su habitual glosario de personajes absolutamente desternillantes. El quinteto de humoristas te invita a pasar una tarde de humor de alto voltaje con una selección de los mejores momentos de su carrera.

21:00H. FRAN BARAJA, EN CONCIERTO.

Músico de calle, cómico, contrabajista y showman. Fran Baraja es uno de los artistas más queridos de Canarias. Pinceladas de sátira, humor y mucho acento canario son los ingredientes de este espectáculo musical, inspirado en el “folk del Atlántico”, tal y como Baraja define su música.

Fran Baraja es uno de los activos más populares del talento canario actual. Divertido, mordaz y seductor ha conquistado al público con la fusión de estilos y mistura de músicas del mundo, relacionándolas con la autenticidad canaria que le caracteriza.

22:30H. CATACUMBIA, EN CONCIERTO.

La orquesta Catacumbia combina cumbia moderna y bailona, con dosis de psicodelia y rock progresivo. Una propuesta de músicos de largo recorrido en la escena local y una sólida construcción instrumental. Un sonido fresco que es ritmo, fiesta y bailes.

El Cabildo de Lanzarote y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, a través de MARES, colaboran con el evento.