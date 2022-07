El municipio de Yaiza, y en concreto la localidad turística de Playa Blanca, celebra del 13 al 15 de octubre la 1era Copa Inclusiva de Fotografía Subacuática que sitúa el sur de Lanzarote como epicentro europeo del buceo y la diversidad con un programa de tres días llenos de actividades lúdicas que cierra el sábado 15 de octubre animado por una gran fiesta en Playa Flamingo y la exposición submarina de las imágenes captadas por los 12 deportistas que previamente han presentado su certificado de discapacidad o diversidad funcional.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, lideró este lunes en Playa Blanca el acto de presentación del campeonato, enmarcado en el Festival Diverse Diving for All, en compañía de representantes de la Federación Canaria y Española de Actividades Subacuáticas y de los centros de buceo Pura Vida Diving y Alisios Sub, que suman esfuerzos junto al Ayuntamiento de Yaiza para la celebración de este evento sin precedentes en Europa.

Óscar Noda señaló que "la mejor fotografía es la unión, compañerismo y emoción que simboliza el buceo y los rostros de felicidad de los participantes que pueden disfrutar del fondo marino en igualdad de condiciones".

El responsable del Área de Buceo Inclusivo de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Francisco Martín, quiso destacar "el valor inclusivo que queremos dar al buceo para que las personas con diversidad funcional puedan practicar de forma segura una actividad apasionante con el valor añadido de hacerlo en Canarias donde tenemos unos fondos marinos excepcionales".

Para el presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas, Luciano Cedrés, "un evento novedoso de estas características deja vivencias inolvidables para los participantes". Cedrés además ensalzó "a las personas y entidades que posibilitan la organización y desarrollo de la Copa a quienes agradecemos infinitamente su alto grado de compromiso".

Gemma Lago, responsable de Pura Diving, desgranó el programa de actividades empezando por las jornadas formativas de dos días que recibirán los participantes por parte de buceadores expertos en fotografía. Tras este primer acercamiento, prosiguen los dos días de competición con captación de imágenes en aguas del sur y el este de Lanzarote, siempre en compañía de buceadores experimentados.

Las fotografías seleccionadas por los deportistas serán sometidas al veredicto de un jurado popular y también a la opinión de un jurado profesional y expuestas el 15 de octubre en un museo submarino en Playa Flamingo a una profundidad máxima de 3 metros, allí el evento ofrece bautizos de buceo a personas mayores de 8 años de edad.

"El sábado 15 vamos a celebrar un gran encuentro de la diversidad, la inclusión, la diversión. La idea es trabajar la visibilidad de las personas deportistas con diversidad funcional involucrando además colectivos como Creciendo Yaiza para que la gente sea consciente de que existen y que tienen derechos", sostiene Gemma Lago.

Óscar Noda recalca " que la 1era Copa Inclusiva de Fotografía Subacuática pone a Playa Blanca y a los fondos marinos de Playa Blanca en el escaparate europeo, con un evento tan importante, de tanto calado, que mezcla medio ambiente, deporte e inclusión, así que Yaiza tenía que estar ahí".