La murga Los Simplones, de Arrecife, está de luto. Hoy, 30 de julio, ha fallecido uno de sus miembros más queridos, Iván, conocido cariñosamente como 'El Raskay'.

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha trasladado sus condolencias y apoyo a familiares y amigos del componente de la agrupación murguera.

😓 Quiero transmitir todo mi apoyo a la Murga Los Simplones, a familiares y amigos del componente Iván, llamado cariñosamente como “El Raskay”, que ha fallecido en el día de hoy. Mucho ánimo. D.E.P 🖤 Posted by Alcaldesa Astrid Pérez on Saturday, July 30, 2022

"Hoy se nos ha ido Iván “El Raskay”, en estos momentos estamos sin palabras, deja un vacío muy grande y se lleva toda su alegría que en gran parte, era la nuestra… D.E.P", expresan con dolor la murga, una de las más populares de los carnavales de Lanzarote.

Hoy se nos ha ido Iván “El Raskay”, en estos momentos estamos sin palabras, deja un vacío muy grande y se lleva toda su alegría que en gran parte, era la nuestra… D.E.P Posted by Murga Los Simplones on Saturday, July 30, 2022

"Un Gran compañero y mejor amigo", "La gente buena siempre se van cuando no deben, que injusta es la vida, la persona más noble que he conocido", "DEP Raskay, siempre te recordaré con tu sonrisa y alegría, nos queda pendiente esa cerveza que me prometiste hace un mes...una pena...sin palabras.... ánimo a su familia y amigos....", son algunos de los numerosos comentarios por el fallecimiento de Iván en las redes sociales.

Descanse en paz.