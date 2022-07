José Valle: “Hay que contener el crecimiento de camas turísticas y atraer un turismo de más calidad”

Lleva casi dos meses como presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. ¿Qué balance hace desde que accedió al cargo el pasado 8 de junio logrando además la paridad entre hombres y mujeres en la Ejecutiva y la unidad del sector empresarial?

Accedí con muchísima ilusión a la Presidencia de la Cámara y todo este tiempo me ha servido para analizar lo que se estaba realizando y, sobre todo, para preparar las líneas de actuación en las que queremos trabajar en los próximos cuatro años y que presentaremos en septiembre.

¿Podría adelantar de qué actuaciones se trata?

Dentro de lo que es nuestro modelo de transformación de Lanzarote, adecuaremos la recuperación económica a la realidad insular tras la pandemia, cuyas consecuencias han sido especialmente duras en esta isla y en Fuerteventura. Lanzarote es junto a Fuerteventura la zona en la que más cayó el PIB, en torno al 28%, debido a su alta dependencia de la actividad turística, un descenso seis puntos por encima de la media canaria y 12 más que la media nacional. Esta situación nos lleva a hacer una gran reflexión y, en ese sentido, la Cámara de Comercio va a trabajar en tres grandes líneas. En primer lugar, crearemos una Comisión de Turismo con la participación de distintos sectores de la isla y La Graciosa, sobre todo los económicos, para concretar hacia dónde queremos ir los próximos diez o quince años. En Lanzarote ya no podemos crecer al ritmo en el que lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Yo no veo la isla con 250.000 habitantes y 70.000 camas turísticas más porque de lo que hemos vivido, de un turismo sostenible, del paisaje, de nuestra cultura, de los Centros Turísticos del Cabildo o de nuestra gastronomía, dejaríamos de tener ese peso y tendríamos un turismo de masas, que es el que hemos tenido en los últimos años. Diseñaremos una hoja de ruta para tener una oferta turística más orientada hacia la experiencia del visitante y el cliente de venta directa y, sobre todo, para que la remodelación de la planta hotelera permita contener el número de camas actuales y que esas plazas turísticas suban de nivel para atraer un turismo de mayor poder adquisitivo.

Sus declaraciones sobre la contención del crecimiento de camas alojativas han suscitado el rechazo de patronales turísticas como Asolan. En Lanzarote se construye un hotel en Playa Blanca (Yaiza), donde está previsto al menos otro establecimiento, y se comenzó a construir otro hotel en Costa Teguise. ¿Cómo piensa poner de acuerdo a Asolan sobre ese asunto, cuya presidenta, Susana Pérez, es una de las vocales del comité ejecutivo de la Cámara que usted preside?

Mis declaraciones causaron un poco de polémica porque creo que no se llegó a entender lo que quise decir. Lo que tiene claro el sector empresarial de Lanzarote es que si seguimos creciendo al ritmo al que vamos, la isla ya no tendrá la particularidad que tenía en las últimas décadas. No vamos a empezar a cerrar establecimientos, sino que hay algunos que a día de hoy están vendiendo las pernoctaciones a unos precios muy bajos y, a lo mejor, lo que tenemos que hacer son planes de modernización por parte del Cabildo y el Gobierno de Canarias para ayudar a los empresarios a que esa oferta suba de nivel. A lo mejor, de cien camas, el establecimiento pasaría a tener noventa. Ya no tendremos la capacidad de volver a recibir 3.400.000 turistas al año, tal y como tuvimos en 2019, el año antes de la pandemia. Si tenemos un turismo de mayor calidad, a lo mejor podremos contener el número de visitantes porque vamos a ir un turismo un poco más Premium. Esa es mi posición y la de una parte importante del sector empresarial.

Según la Encuesta de Gasto Turístico correspondiente al primer trimestre de este año, el gasto diario por persona y día en Lanzarote es de 151,3 euros, cantidad que está por debajo de la media de Canarias (152,9 euros) y de Gran Canaria (161,8 euros), la isla con mayor desembolso. ¿Cómo se puede conseguir que el turista gaste más en la isla?

Lanzarote tiene ingredientes suficientes para tener un turismo que no sea tanto de masas. Vamos a tener que trabajar con los turoperadores, pero si lo que queremos es llenar las camas a cualquier precio, lógicamente baja la ratio de gasto por turista y día. Tenemos que definir muy bien qué producto queremos y hacia dónde nos queremos orientar y para esto estará la Comisión de Turismo que crearemos. Además, en mi opinión, la capacidad de carga de la isla está llegando a su máximo y si tenemos que prepararnos para tener 250.000 habitantes, necesitaremos más carreteras, un hospital mayor… Tenemos un producto diferenciado para no tener que recurrir tanto a un turismo de turoperación y de masas.

Hasta mayo de este año se han recibido en Lanzarote 1.035.514 turistas, cifra que está por debajo de la de 2019. Está costando aumentar la demanda.

En los veranos de 2020 y 2021, en los dos primeros años de pandemia, al abrirse los mercados turísticos de nuevo y con un 40% de ocupación en la isla, todos los establecimientos de una calidad media alta y la restauración estaban llenos y no teníamos coches de alquiler suficientes para atender toda la demanda. Esa situación nos daba una serie de alertas en el sentido de que tuvimos un turismo de venta directa, de que quería disfrutar de la isla y no quedarse en el hotel. Por eso decía que reducir o contener las camas no se tiene que ver como un problema sino como una posibilidad de atraer a un cliente de mayor calidad. Tener camas a 40 o 50 euros significa que tenemos que competir con otros destinos como Turquía y ello nos fatiga mucho en el precio. No solo a Lanzarote sino también a Canarias. El turismo ya se está recuperando, aunque hay que tener en cuenta las consecuencias de la desregulación de los mercados por la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación. No obstante, las expectativas de cara al verano y el invierno son buenas.

¿Qué otros proyectos tiene para su mandato?

La formación es otro de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. No podemos optar a tener un producto de calidad e incrementar nuestra oferta a una gama media alta si ello no va unido a que nuestros trabajadores estén formados al nivel que el turista requiere. En ese sentido, queremos hacer una apuesta muy fuerte por programas como el de la formación dual. Le planteé a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, hacer un modelo de formación profesional como tienen en el País Vasco para que el sector privado pueda invertir, sobre todo, en las instalaciones que se necesiten. Está habiendo problemas para encontrar mano de obra cualificada, según nos trasladan desde el sector servicios y de otros también. De forma reciente visité el módulo de cocina del CIFP Zonzamas y me trasladaron que les hace falta una inversión importante. A lo mejor la podría haber hecho el sector turístico empresarial. El beneficio no sería solo para las empresas para tener trabajadores más cualificados, sino también para la sociedad. Canarias tiene que ser un referente de la FP orientada al turismo y tenemos muchas posibilidades de tener buenos centros de formación que den soporte a las empresas.

Apostar por Arrecife para situarla como la capital que merece Lanzarote y se convierta realmente en la tercera capital de Canarias ha sido uno de los grandes retos de la cámara. Sinceramente, ¿ve empeño por parte del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias para que la ciudad arranque de una vez?

Arrecife se nos ha quedado atrás en inversión en las últimas décadas y desde el Círculo de Empresarios, que también presido, estamos trabajando con la Fundación Metrópolis, que diseñó la hoja de ruta de la transformación de ciudades como Bilbao, para contribuir a transformar Arrecife y Lanzarote junto con los sectores público, empresarial y social. Ese es otro de los retos de la Cámara de Comercio, que los ciudadanos se sienten orgullosos de Arrecife.

En los últimos años la guerra entre el anterior presidente de la Cámara de Comercio, José Torres - el cual logró consolidar y fortalecer la institución empresarial durante su mandato de doce años- con el Cabildo de Lanzarote y partidos políticos como el PSOE era evidente. ¿Cómo se encuentra la relación entre la Cámara y las instituciones públicas?

Como presidente de la cámara no voy a jugar a ser político. Pondré todas las herramientas a todos los partidos que gobiernen, sean de un color u otro, para unir y darles estrategias con el fin de mejorar los asuntos que tengamos que tratar. Estoy convencido de que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Arrecife, con independencia de quien gobierne, no pueden quedarse al margen en un proyecto en el que estén todos los actores de la sociedad. Los partidos políticos se implicarán, estoy convencido de ello y eso es lo grande del proyecto que tenemos.

¿Le ha dado José Torres algún consejo o se los ha pedido usted a él?

Con el presidente saliente tengo muy buena relación y hablamos con frecuencia. Ha hecho un buen trabajo y ha dejado el listón bastante alto. Tengo la obligación de dejar la institución mejor que cuando la encontré y estaba muy bien cuando llegué. Nada más llegar fui a recoger el premio en la Categoría de Liderazgo Social que concedió la Cámara de Comercio de España a las cuatro cámaras canarias por la gestión en las ayudas covid a las empresas, labor que se hizo con José Torres de presidente. La tramitación de esas ayudas nos ha dado mucha credibilidad para que el Gobierno de Canarias y las instituciones locales confíen a la hora de vernos como una solución cuando hay que gestionar ayudas o fondos públicos. Ninguna administración local estaba dimensionada para el volumen de trabajo que iba a llegar con el covid.

Usted procede de un sector tan estratégico en la economía, como es el del transporte y la logística. Una de las grandes luchas de la cámara lanzaroteña ha sido contar con una Autoridad Portuaria propia ¿Ve factible esa posibilidad?

Personalmente no creo que Lanzarote necesite a día de hoy una Autoridad Portuaria propia. Lo que tiene que demandarle es que se hagan las inversiones necesarias en el Puerto de Arrecife y que garantice la operatividad del mismo. En Arrecife se han hecho grandes inversiones y lo que hace falta es que se termine el Plan Director que se comenzó a ejecutar.

Está pendiente la ampliación de Puerto Naos por 23 millones de euros. ¿Sabe cuándo se llevará a cabo?

La semana que viene me reuniré con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, para abordar ese y otros asuntos. El proyecto está en fase de licitación técnica, según me han comentado.

Y en relación al Aeropuerto César Manrique- Lanzarote, ¿es partidario de ampliar las terminales y la pista?

Lo que es urgente es mejorar la habitabilidad, sobre todo de la Terminal 1 (la de vuelos nacionales e internacionales), la cual se ha quedado pequeña y en determinados días es un calvario poder estar en ella. Viajo mucho y lo sufro y a veces no hay sitio para sentarse. El aeropuerto tiene que estar a la altura de lo que nos merecemos los que vivimos aquí y los turistas que nos visitan. El aeropuerto de Tenerife Sur acaba de inaugurar su ampliación y está prevista otra más. El aeropuerto de Lanzarote se ha quedado atrás. En relación a la pista es un tema que hay que estudiar muy bien y llevará muchos años, ese tema no está ahora mismo sobre la mesa. No obstante, con los nuevos aviones de un único pasillo podemos optar actualmente a distancias de largo radio, como es el caso del enlace de Tenerife Sur con Nueva York.

La Confederación Canaria de Empresarios advertía esta semana de la necesidad de que el Gobierno de España agilice los fondos europeos de recuperación Next Generation para reactivar la economía y atraer inversión privada. ¿Qué inversiones, en su opinión, son necesarias para la isla?

El Círculo de Empresarios ha puesto en marcha este año la Unidad de Impulso y Dinamización de Proyectos Transformadores para Lanzarote para agilizar el desarrollo de iniciativas que contribuyan al progreso y crecimiento de la isla y sacar el máximo rendimiento a los Fondos Next Generation. Lo hemos hecho de la mano de la consultora PricewaterhouseCoopers y nos estamos sentando con instituciones públicas y con el sector empresarial que quiera colaborar para analizar qué proyectos son los que tienen en marcha. Esta Unidad los prepara y los presenta a Europa para conseguir esos fondos. Se trata de una iniciativa pionera y nos dimos cuenta de que poníamos la solución o me costaba ver que una gran parte de los fondos aterrizasen en Lanzarote y eso no nos lo podemos permitir la sociedad lanzaroteña porque lo hemos pasado muy mal. Tenemos que aprovechar esa gran bolsa de recuperación para modernizar nuestra isla y nuestros centros productivos. Muchos ayuntamientos no tienen personal suficiente para tramitar los proyectos y nosotros ponemos la unidad a su disposición.

Usted es delegado de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para Lanzarote y Fuerteventura. ATA ha sido la última organización en respaldar el nuevo sistema de cuotas de autónomo, que entrará en vigor en 2023, que ha propuesto el Gobierno Central. ¿Qué opina del consenso al que se ha llegado?

La última propuesta recoge cambios que equilibran un poco más el sector. Tal y como está y como viene la situación económica no sé si era el momento de hacer actualizaciones al alza en las cotizaciones de los autónomos en una gran cantidad de tramos. Yo lo hubiese dejado para un momento en el que la actividad económica esté más consolidada. Ahora tenemos una crisis altísima de inflación, el coste del combustible y los laborales también subieron tras la reforma laboral. Por otro lado, la devolución de los créditos ICO también será un problema a partir de agosto y muchas empresas no podrán devolver el dinero que se dio para una época de no actividad.