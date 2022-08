Coalición Canaria ha dado oficialmente por roto el pacto en Haría, un mes después de que su socio les dejara sin áreas de gobierno, después de coger el bastón de mando. "Teníamos un hilo de esperanza de que la PMH fuera un partido serio", ha señalado la concejal de CC y ex alcaldesa del municipio, Chaxiraxi Niz, para justificar el silencio que han mantenido durante las últimas semanas.

En la misma explicación ha coincidido la secretaria insular del partido, Migdalia Machín, que ha señalado que llevaban "cuatro semanas esperando una reunión formal" con el presidente de la Plataforma del Munipio de Haría, José Torres Stinga, para intentar reconducir la situación. Ese encuentro se produjo finalmente el pasado jueves, y Machín ha afirmado que le hicieron "propuestas" para mantener el pacto, pero sin éxito. "El viernes me llamó y me dijo que no, que todo quedaba igual", ha señalado.

En la rueda de prensa, en la que también han comparecido el secretario local de la formación nacionalista en Haría, Víctor Robayna, y el secretario insular de Comunicación, Echedey Eugenio, han acusado a su ya ex socio de gobierno de utilizar una "excusa" para dinamitar el pacto.

Esa excusa fue la ausencia de un concejal de CC, Armando Bonilla, en el Pleno en el que eligió como nueva alcaldesa a Evelia García. Al respecto, Migdalia Machín ha defendido que no fue una "rebeldía", sino una "dificultad" que tuvo el concejal para asistir a esa sesión.

Más información en La Voz de Lanzarote