Tiene ojos verdes de loba mansa. A veces se disfrazan de ariscos y hasta resultan fieros. Le ha tocado una vida dura, y ahí sigue. Luchando cada día por sus hijos, por la tierra, por atar los recuerdos. Y de vez cuando una luz tímida atraviesa su armadura, entonces aparece la auténtica Caridad. Mucho más frágil.

Caridad Cejas Machín parece una mujer áspera, tan dura que nada podría derribar su fortaleza. Esa es solamente una primera impresión, un parpadeo fugaz. Detrás de la mirada retadora de esta campesina se esconde una mujer frágil. Y ahí reside su grandeza. En mirar a la vida de frente. Y jamás darse por vencida. Dice que en la escuela aprendió poco, pero eso no la hace menos sabia.

La mala suerte, que siempre es arbitraria y retorcida, quiso atravesarse en la vida de Caridad y de su marido Ramón. El grave accidente que sufrió su hijo Luis, y que lo ha dejado con graves secuelas, marca sus días. Siempre trabajando, luchando por todo, por los hijos, por los padres, por la casa.

Una casa que acabaron haciendo los dos: Caridad y Ramón. Juntos, mano a mano, arrastraron piedras de la montaña, colocaron bloques, durante jornadas interminables, sin tregua. Los imaginamos exhaustos y felices, cómplices, cada vez más.

Y aprendieron a enfrentarse a nuevos retos. Seguramente sin hablarse, bastaba una mirada, y quizás un roce, una sonrisa, un leve parpadeo, y a seguir con la tarea. Como les habían enseñado sus padres, los abuelos y la tierra sedienta que siempre ha sido Lanzarote.

En esta larga lista de grandes y pequeños acontecimientos, llega lo inesperado. Caridad desvela una de sus grandes pasiones: conducir un coche, una práctica que sigue realizando a sus 85 años. Al principio cuenta que en el pueblo no veían bien que una mujer sacara el carné, y hasta dudó. Pero fue más grande la ilusión de verse al fin llevando uno de aquellos coches maravillosos que entonces sólo llevaban los hombres. Lo dice y sonríe. Orgullosa y hasta feliz. Y vuelve a recordar a Ramón, aquel hombre de manos poderosas, que la dejaba hacer.

A veces los ojos se niegan a ver, a mirar más allá. Las apariencias resultan engañosas, hasta que, en un descuido, revelador, esta campesina indomable, de gesto enérgico, muestra su mayor secreto, ese que la sostiene cuando la realidad se vuelve demasiada negra. Entonces, como en una ensoñación vuelve a recordar cómo un joven altanero llamado Ramón Robaina Barreto le robó el corazón.

Fue una relación larga, intensa, casi una película que ella detalla, fotograma a fotograma. En esta historia no hubo besos, ni largos ni cortos. No duraron más que un relámpago, más que un milagro, porque antes no se dieron. Antes de la boda no hubo nada, solo ese pinchazo que ella sentía en el estómago cada vez que Ramón, el altanero, se asomaba por la puerta de su casa.

Y ella se ve vestida con aquel traje de novia, de color negro, con brillantitos, pegado a la cintura y los zapatos de tacón, y entonces Caridad es otra. Una mujer desconocida. Una mujer que aún tiembla, y un minuto después, la campesina se rearma. Se ajusta el pañuelo, se acopla una segunda piel y vuelve a su realidad.

El cielo azul se oscurece. Se empaña. La mujer de ojos verdes, de loba mansa, dice que la vida no es diversión es solo trabajo. Y será verdad, basta con mirar su cara, y sus manos, sus tierras cultivadas, los mimos que da a las cabras, cómo corta la mala hierba. Lo que quizás no quiera reconocer es que ella, una campesina de doble armadura, vivió una de las historias de amor más bonitas de La Asomada y sus alrededores.