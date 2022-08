La isla de La Graciosa volvió a sufrir el pasado fin de semana y, "por enésima vez", un nuevo corte en el suministro de agua que dejó varios días sin abastecimiento a los miles de residentes y de turistas que conviven allí en pleno mes de agosto. Ante esa situación, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Teguise, que preside Oswaldo Betancort, ha confirmado que será la Policía Local la que de forma oficial redacte un informe que deje constancia de esta última avería. Además, la concejala delegada en la isla, Alicia Páez, solicitará la convocatoria urgente y monográfica del Consorcio Insular de Aguas.

“Es insoportable tener que sufrir continuamente estas deficiencias en los servicios más básicos para las personas, debido al abandono y dejadez a la que está sometida la ciudadanía de La Graciosa”, asegura Páez ante la impotencia de sentir que “los habitantes de la octava isla canaria parece que estemos pidiendo limosna al Gobierno de Canarias cuando la realidad es que no han destinado ni un céntimo para mejorar las principales infraestructuras de los núcleos poblacionales de la isla”.

“Nos gustaría tener las mismas condiciones que el resto de ciudadanos canarios y poder garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad adecuada a esos núcleos porque, ahora mismo, además de quedarnos cada día sin agua desde las 6 de la tarde, tenemos que padecer con mucha frecuencia, cortes que duran varios días”, ha lamentado la edil.

“Ante esta nueva crisis del agua, el alcalde ha solicitado a la Policía que levante acta para poder informar al Cabildo de Lanzarote y presionar para que impulsen las obras pendientes de realizar en La Graciosa”, añade Páez, en referencia a la necesidad de cambiar la canalización que lleva agua de abastecimiento desde Lanzarote a Caleta de Sebo.

La concejala reitera “el pesar de sus conciudadanos por la falta de inversiones en la isla de La Graciosa, algo que he comprobado personalmente tras asistir al Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, donde el Cabildo me mostró la relación de inversiones previstas y no aparecía ninguna para la Octava Isla”, lamenta Páez.

Por otro lado, Páez asegura haber realizado una solicitud de sustitución de la tubería de suministro de agua en la isla de La Graciosa, por medio de un escrito dirigido al Consejo Insular de Aguas, con el fin de poner en su conocimiento las múltiples quejas de los vecinos de La Graciosa ante los reiterados problemas que se vienen sucediendo en el suministro de agua, debido principalmente a que la tubería de abasto desde Lanzarote a La Graciosa que se instaló en su momento y que ya no soporta la demanda actual, básicamente, por su antigüedad y escaso calibre, y solicitando así la sustitución de la referida tubería y, en consecuencia, la revisión y renovación general del sistema hidráulico defectuoso de la isla de La Graciosa.