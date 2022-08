La Asociación Lánzate LGTBI+ denuncia un delito de odio ocurrido el pasado 14 de agosto en torno a las seis de la mañana de la que fue objeto un vecino de Arrecife.

El varón fue agredido física y verbalmente mediante insultos como “Puto maricón, maricón tenías que ser…” en referencia a su orientación sexual y, por lo tanto "desde el más profundo rechazo, desprecio y odio por pertenecer a la comunidad LGTBI+", indican desde el colectivo.

Dichas agresiones han sido comunicadas a la Policía "al objeto de dar inicio a las diligencias de investigación necesarias y su tramitación como un nuevo caso de delito de odio contra la comunidad LGTBI+".

El colectivo recuerda que es "nuestro deber dar lugar a las averiguaciones necesarias así como escuchar de primera mano a la víctima de tales agresiones, evitando en todo momento que cualquiera de la manifestaciones que esta entidad pueda proporcionar redunden en una revictimización y por lo tanto vulneración de los derechos de la persona agredida". Añaden que "es responsabilidad de todas las partes, incluidos los medios de comunicación, proporcionar las herramientas necesarias para una adecuada atención y salvaguarda del derecho a la intimidad y la estabilidad emocional de quien ha sido vulnerada por una agresión de odio contra una realidad personal y que debería encontrarse protegida como principio fundamental del derecho al libre desarrollo personal e identitario".

El departamento jurídico de Lánzate LGTBI+ especializado en materia de delitos de odio y protección a la comunidad LGTBI+ estudia el caso y continuará prestando todos los apoyos necesarios a la persona agredida.

Por otro lado, la asociación pone de relieve que "la comunidad LGTBI+ se encuentra afrontando desde hace muchos años el continuo y creciente terrorismo del odio que germina ante la inoperatividad e inacción de las políticas públicas en materia de protección a la Comunidad LGTBI+. No existen recursos públicos de atención, unidades especializadas y/o protocolos adecuados a la salvaprotección de los derechos de las numerosas víctimas por el delito de odio".

Lamentan que no exista regulación específica alguna que "persiga la comisión de este tipo delictivo que atenta contra las vidas de una comunidad que no es minoritaria a pesar de las continuas tentativas de invisibilización que se reproducen diariamente al tratar con indiferencia la continua violencia física, psicológica, institucional, social, cultural, simbólica, económica, etc. contra la comunidad LGTBI+".

A su vez se quejan de que "el tratamiento de estos casos sean postergados en la mayoría de los casos al olvido por considerarlos como 'casos aislados' o de insuficiente necesidad de tratamiento".

La Asociación Lánzate LGTBI+ ofrece el servicio de atención integral Línea de Arcoíris de Lanzarote (928.806.611) a través del cual se puede hacer cualquier tipo de consulta o solicitud de ayuda en caso necesaria al teléfono de Emergencias 112.