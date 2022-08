El alcalde de Teguise y parlamentario por Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), da un paso más en la gestión de la crisis del agua en la isla de La Graciosa y ha solicitado la declaración de situación de emergencia hídrica para la octava isla canaria. La iniciativa obedece a lograr la capacidad jurídica para que el Consorcio del Agua (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote) pueda acelerar los procedimientos de ejecución de obra y reparación del sistema hidráulico defectuoso en La Graciosa.

“Una vez que los vecinos de la isla están siendo abastecidos con la disposición de suministro de agua potable a través de una cisterna y se está inspeccionando la tubería rota por parte de Canal Gestión, tenemos que mover cielo y tierra para poner fin al problema de suministro en la octava isla con todas las garantías de que esto no vuelva a ocurrir”, ha declarado Betancort.

“El Ayuntamiento de Teguise tiene delegadas las competencias en materia de aguas al Consorcio Insular de Lanzarote, motivo por el cual hemos solicitado en varias ocasiones una reunión urgente para abordar la crisis del agua que está afectando a miles de personas en La Graciosa”, explica el alcalde.

“A este respecto, estamos esperando respuesta a esa petición urgente al Consorcio y también a la solicitud de renovación de la red de tuberías que abastecen a la Octava Isla, pero estamos atados de pies y manos si no hay respaldo y apoyo de todas las administraciones y no se afronta este problema con el rigor necesario”, añade Betancort. Reconoce que “si pudiera declarar la emergencia de forma automática, ya lo hubiera hecho, tal y como ha ocurrido en otras islas ante una emergencia real”.

"Puede pasar en otro punto de la isla"

“Parece que La Graciosa no existe en el mapa de competencias públicas del Gobierno de Canarias o del Cabildo de Lanzarote o quizá es que quedarse sin gota de agua no lo consideran una emergencia, pero ante la pasividad del Partido Socialista que gobierna en esta isla y en el Archipiélago, exigimos se declare cuanto antes dicha emergencia para poder acometer todas las obras necesarias, tanto en La Graciosa, como en el resto de la isla de Lanzarote”.

Por otro lado, traslada “a aquellos que duden sobre la voluntad del Ayuntamiento de Teguise, que no tenemos competencias ni para convocar al Consorcio ni sentar a todos los implicados, porque si no, ya lo habría hecho, no tengan duda". Advierte de que "lo que está pasando en la octava de Canarias, puede pasar en otro punto de la isla, pero no sé qué tienen que hacer los vecinos y vecinas de La Graciosa para que sean considerados ciudadanos de pleno derecho”, se pregunta el alcalde ante lo que considera "desidia y abandono del Cabildo o Gobierno de Canarias en la actualidad”.

“Ha sido el propio consejero del Consorcio el que ha hablado de prioridades, dejando claro que La Graciosa ni sus vecinos no han sido durante estos tres años, ni son hoy en día, una de las prioridades del gobierno. Pues bien, ahora que una nueva avería está provocando una crisis de abastecimiento a los ciudadanos de la isla, me gustaría que explicaran los tiempos de ese ambicioso plan inversor, que dudamos se vaya siquiera a redactar en los próximos ocho meses que quedan de legislatura”, lamenta Betancort.