Una turista británica ha esparcido esta semana en la costa de Lanzarote las cenizas de Peter Sutcliffe, conocido como "el destripador de Yorkshire", un asesino múltiple que mató a trece mujeres en el Reino Unido entre 1975 y 1980, según publica este domingo el diario "The Sun".

El tabloide cita como fuente el testimonio de la mujer que asegura haber llevado a la Playa de los Pocillos, en el municipio de Tías, durante un viaje de vacaciones, la urna con los restos de Sutcliffe, que murió de covid-19 en noviembre de 2020 a los 74 años.

"Le prometí a Peter que esparciría sus cenizas en un lugar bonito y soleado cuando me fuera de viaje", ha explicado a "The Sun" la mujer, que visitaba regularmente en prisión a Sutcliffe y que ha pedido que no se revele su identidad.

"Sé que la gente pensará que es espantoso, pero en lo que a mí respecta, estaba cumpliendo los deseos de un anciano moribundo. Quería estar en un lugar mejor y más feliz", ha añadido la mujer.

Peter William Sutcliffe trabajaba como enterrador en la localidad de Bingley, en el condado de Yorkshire. Fue detenido en 1981 y condenado a cadena perpetua.

La historia de sus crímenes la relata, en cuatro episodios, la serie documental de la plataforma Netflix "The ripper" (2020), difundida en España con el título "El destripador de Yorkshire".