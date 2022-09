Mucho antes de que LA PROVINCIA se fusionase con el DIARIO DE LAS PALMAS, allá por el mes de octubre de 1925, Benito Pérez Armas publicó un cuento titulado «El último mencey» en el periódico vespertino que fundase su archienemigo político, Fernando León y Castillo, en 1893. Es cierto que este ya hacía unos años que había muerto, lo cual probablemente suavizase el pleito insular un fisquito, permitiendo que el jefe de los liberales tinerfeños, siempre contrario a la tesis del divisionismo provincial tan cara a los partidarios leoninos, pudiese colocar uno de sus relatos en un medio, en principio, tan adverso.

Y, por si fuese poco, en el Día de la Raza (habría que esperar a un decreto franquista de 1958 para que al 12 de octubre se le rebautizase como Fiesta de la Hispanidad, a pesar de los desvelos previos de su adalid Ramiro de Maeztu), aunque el cuento, realmente, está fechado el 6 de octubre de 1925, si bien saldría impreso el día 12. En cualquier caso, la intencionalidad es clara por parte del autor. Benito Pérez Armas nos habla de una raza en concreto, la nuestra, recreando el último alzamiento de los guanches en Adeje, ya consumada la conquista. Y de los parlamentos entre Tuguaico, sobrino del difunto mencey Pelinor, y el resto de los antiguos gobernantes de la isla, reunidos en tagoror, para dirimir el futuro de su pueblo: rebelarse aunque tal acto conlleve la muerte o someterse y vivir bajo el yugo de los tiranos de Castilla.

No les voy a desvelar el final del cuento. La editorial lanzaroteña Ediciones Remotas acaba de publicar los Cuentos canarios de Benito Pérez Armas, que he tenido el honor de coordinar, así que si quieren conocer el desenlace en primicia, los animo desde aquí a que corran a su librería más cercana y se hagan con un ejemplar del libro, donde además encontrarán otras muchas sorpresas que no habían visto la luz en bastante tiempo.

*Alexis de la Cruz Otero es coordinador de la publicación 'Cuentos Canarios', de Benito Pérez Armas, librero y bibliófilo.