Coalición Canaria en Haría cree que la postura del gobierno local, formado por los tres concejales de la PMH, respecto a las fiestas del Pino es «una absoluta y total falta de respeto al trabajo de la asociación el Marinero de Punta Mujeres».

La asociación denuncia que las fiestas patronales de la localidad norteña, que arrancaron el jueves, se han quedado sin actividades como el tradicional asadero popular, varios talleres programados, grupos musicales para la verbena del agua y para la zona de los ventorrillos, y hasta sin la típica cucaña. Actividades que se han suspendido tras comunicar la alcaldesa, dos días antes del inicio de las fiestas, que no había presupuesto. «Según la asociación, no hay cucaña porque el Ayuntamiento se olvidó de solicitar los permisos a Costas y la suspensión de actos se debe a que la alcaldesa les dijo que no hay dinero 48 horas antes del inicio de la fiestas».