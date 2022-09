El portavoz adjunto del Grupo Nacionalista (Coalición Canaria-PNC) en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha explicado este miércoles en rueda de prensa la forma en que abonó el precio de su vivienda en Arrecife y la procedencia de los fondos con los que realizó dicho pago, “desmontando a mi juicio muchas de las conjeturas de los autos judiciales y aclarando muchas dudas y explicando con todo lujo de detalles cómo, cuándo y cuánto pagué por mi casa”, según dijo. Esas mismas explicaciones ofreció el pasado 30 de agosto al juez del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, que investiga el millón de euros abonado al abogado Ignacio Calatayud, amigo de San Ginés, por las costas del concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa. San Ginés adquirió el inmueble a una empresa del exsuegro de Calatayud.

En su exposición, San Ginés reiteró que el origen de esta investigación tuvo lugar con motivo de una denuncia contra él por parte de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, “porque, según ella, Ignacio Calatayud o su entorno me pagaron o regalaron mi casa como contrapartida por contratarle y haber cobrado importantes costas procesales”.

El expresidente del Cabildo de Lanzarote añadió que “tras esa denuncia, un ejército de guardias civiles enviados por el juez entró en mi casa buscando pruebas del presunto delito del que me acusó la señora Corujo obteniendo así, desde mi punto de vista, la imagen mediática que buscaba y que dio la vuelta a Canarias con la indudable intención de impedir que me pueda presentar a los próximos comicios electorales. Porque ese, y no otro, era el objetivo pretendido por la presidenta del Cabildo, una persona sin bagaje alguno en su gobierno y a quien solo le importa conservar el poder a base de eliminar a sus adversarios y convertir la política en un permanente teatro de relatos y fotos que en nada mejoran la vida de las personas”.

"La UCO encontró 500 euros en mi casa y un mes antes del registro concluía que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno con mi patrimonio"

En este punto, el expresidente del Cabildo de Lanzarote aclaró que “tal como ya le declaré a su señoría, y toda vez que los propios informes de la Guardia Civil –que encontraron 500 euros– ya concluían un mes antes de entrar en mi casa que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno con mi patrimonio, no tendría que dar ninguna explicación, ni a él, ni la UCO y mucho menos a Dolores Corujo, de cuál es el verdadero origen de los pagos de mi vivienda, porque eso no está denunciado y por tanto no es lo que se investiga”.

Sin embargo, destacó el actual portavoz nacionalista, “sí me siento en la obligación moral de aclararlo a la ciudadanía porque he sido su presidente entre los años 2011 y 2020 en los que pagué mi vivienda, y porque tengo que asumir que han logrado sembrar una duda razonable cuando la policía entra en tu casa por orden judicial. Por eso y, por supuesto, porque tengo derecho a limpiar mi nombre de tanta infamia”.

Explicó que el precio de compraventa de su vivienda, pactado en diciembre de 2011, fue de 360.000 euros, “por encima incluso de su valor catastral que en 2012 era de 222.000 euros, según los propios informes de la UCO, e íntegramente abonados con fondos propios, disponibles o formalmente adeudados, entre diciembre de ese año y febrero de 2020”.

En este sentido, aclaró San Ginés, “cuando se pacta el precio en 2011, se acuerda con la propiedad de entonces que realizaría una entrega a cuenta en efectivo de 60.000 euros, y así lo hice tras hacer las consultas legales pertinentes y comprobar que no existía ninguna prohibición o impedimento legal para realizar pagos en efectivo”.

Al vencimiento de este primer contrato, y en sucesivas ocasiones, continuó detallando, “renegociamos las condiciones de pago, pero nunca el precio de la vivienda por la que terminé pagando el precio acordado, esto es, los 360.000 euros inicialmente acordados aunque tuve que endeudarme para ello”.

La vivienda no está en el Registro

Sobre los motivos para no registrar la compra de la vivienda adquirida, el expresidente del Cabildo de Lanzarote ha manifestado que “no es un trámite obligatorio y, por lo tanto, es legal no hacerlo y, de hecho, los informes de la UCO al respecto también concluyen que "esta falta de normalidad no incurre en ilegalidad". Al respecto añadió que “el contrato contiene una cláusula con una reserva de dominio que impide la elevación a público de la compraventa hasta que estuviera completamente abonada, cosa que no ocurrió hasta 2020”.

Cuestionado sobre el motivo por el cuál no incorporó la adquisición de la vivienda a su declaración de bienes del Cabildo de Lanzarote a que están obligados los cargos públicos de la corporación, San Ginés explicó que “cuando hice la declaración en 2019, aún no la había pagado y, por tanto, según el propio contrato, no era de mi propiedad entonces y entiendo que solo tengo obligación de declarar mis bienes al principio del mandato y al final del mismo para determinar cuál ha sido mi incremento patrimonial”.