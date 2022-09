Marta Sánchez está que se sale.

Una de las artistas más influyentes de la industria musical española ha puesto fin a su exitosa gira española, Tour Brillar, que la ha llevado por diferentes ciudades españolas haciendo bailar a todos los fans que se congregaban en sus conciertos para poder disfrutar de éxitos tan conocidos como Soy yo, La que nunca se rinde o la pieza que da nombre a su gira, Brillar, entre otros.

La última parada de la lista de conciertos que tenía planeada para este verano fue el municipio de Yaiza, en Lanzarote, donde la cantante interpretó su repertorio más íntimo en las Fiestas de Los Remedios a través del cual repasó sus 37 años de carrera artística ante una plaza abarrotada por los seguidores de la 'ambición rubia' española.

Tras disfrutar de este baño de masas que se dio la cantante, que mantiene desde hace unos años una relación sentimental con el empresario canario Federico León, Sánchez decidió quedarse unos días más disfrutando de los encantos de Lanzarote y no perdió la oportunidad de presumir de su espectacular figura y de las maravillas de la isla en su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula a más de 350 mil seguidores.

"Gracias por hacerme sentir como en casa"

Luciendo un impresionante bañador en tonos plateados, parapetada tras sus inseparables gafas de sol y con un recogido que previene a su melena de las ráfagas de viento de la isla canaria, Marta Sánchez ha compartido unas instantáneas en las que se le ve muy feliz de haber puesto colofón a su gira de verano en Lanzarote.

"Ahora me toca a mi! Me despido del verano en las maravillosas aguas de Lanzarote. Gracias a todos los que me habéis acompañado en esta gira. No sabéis como aprecio y valoro el haberos tenido conmigo en cada concierto (...) Gracias por hacerme sentir como en casa", escribe la cantante en el texto que acompaña al álbum fotográfico que ha colgado en sus redes.