El Ayuntamiento de Tías colabora con la Asociación de Chinos en Lanzarote Aixin en la celebración del I Festival artístico cultural chino de Lanzarote, que tendrá lugar desde el 22 hasta el 27 de septiembre en Puerto del Carmen con pasacalles, exposición, cine y talleres. En Puerto del Carmen residen más de 400 ciudadanos chinos y en la isla, alrededor de 3.000.

El alcalde, José Juan Cruz, y el segundo teniente de alcalde, Nicolás Saavedra, acompañaron ayer a la comunidad china en una presentación con espectáculo musical en la Plaza del Ayuntamiento, brindis y posterior rueda de prensa en el salón de plenos. También presidieron el acto el presidente y el secretario de Aixin, Longguang Jin Chen y Shaoming Shi Chen.

En el Festival cultural participan además China Cultural Center Madrid, Asociación de Chinos en Canarias, Asociación Comercial y Turística de China con Canarias Hua Shang Hui, Canary Overseas Chinese y la Asociación para la Promoción y Divulgación de la Cultura y el Idioma Chino en Canarias.

Cruz se dirigió a los asistentes haciendo referencia al año chino del Tigre del Agua y afirmando que “mostramos nuestra fuerza, unión y cordialidad entre los distintos pueblos que conforman el municipio con un festival artístico cultural que pretende afianzar la integración con vivencias compartidas. Compartimos vivencias y compartimos culturas”, declaró el alcalde.

Por su parte, Saavedra subrayó que “en las reuniones previas, todos coincidimos en que lo importante es abrirnos a la comunidad. Es el primer festival de este tipo y el objetivo que es también el próximo año y en años venideros se mantenga esta muestra de esta cultura milerania”.

Jin Chen afirmó que la comunidad china se siente una más de la comunidad lanzaroteña, aboga por el desarrollo de festivales que muestren su cultura tradicional y agradece la colaboración de administraciones y colectivos. Shi Chen, por su parte, reiteró el agradecimiento al Ayuntamiento, asociaciones y colectivos por su apoyo al festival y aseguró que “este año solo es el comienzo”.

Programación

La programación del Festival Artístico Cultural Chino de Lanzarote comienza el jueves, 22 de septiembre, a las 17 horas, con un pasacalles por la Avenida de las Playas de Puerto del Carmen, desde la Oficina de Turismo hasta la plaza del Varadero. Tras llegar a la plaza, se inaugurará una exposición en el salón El Fondeadero, que permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre de 18 a 21 horas. El día de la inauguración se ofrecerá un taller de escritura china.

El 22 de septiembre a las 20 horas se desarrollarán en la plaza del Varadero distintos espectáculos y talleres con actuación de acrobacia, baile del dragón, vestimenta tradicional china, actuación interactiva de caligrafía tradicional china, danza juvenil e interpretación de instrumentos musicales, pequeño león, Qipao o cheongsam (vestido chino tradicional), grupo de tamborileros con Yaogu (tambor de cintura), grupo de tamborileros con Luogu (tipo de tambor) y exposiciones.

Cine

El 22 de septiembre a las 21 horas en el salón El Fondeadero se proyectará la película Walking to school. Las proyecciones de películas tradicionales continuarán hasta el día 27 de septiembre pero a las 20 horas. El 23 de septiembre se proyectará Cell Phone; el 24 de septiembre, American Dreams in China; el 25 de septiembre, The Ferry; el 26 de septiembre, Wolf Warriors; y el 27 de septiembre, The Grandmaster.