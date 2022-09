Lucía Rey Trío es un proyecto de jazz que se compone por Lucía Rey Castillo (piano), Michael Olivera (batería) y Ander García (contrabajo). Liderado por Lucía Rey, pianista y compositora, fusiona diferentes estilos (flamento, Latin Jazz, clásica, blues) desde la perspectiva del Jazz más actual.

Un espectáculo en el que el público podrá percibir la libertad creativa que el trío se concede mutuamente en sus improvisaciones únicas e irrepetibles. Será en el Teatro de Tías, el jueves 22 de septiembre a las 20.00. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este año de celebración del centenario de José Saramago, Lucía Rey Trío participará con un homenaje al escritor en formato concierto inspirado en su vida y obra, reconociendo la importancia que el autor portugués atribuía a la música dentro de su creación literaria.

Será un concierto inmersivo, apoyado en imágenes y textos de archivo proyectados en pantalla con la temática de José Saramago y su obra. La música estará inspirada en estas imágenes y en la creación literaria del autor, explorando y fusionando diferentes estilos provenientes del folclore en fusión con el jazz y la música contemporánea. También se trabajará a través de recursos de improvisación el concepto musical que tiene el escritor en sus obras. La supresión en sus diálogos de signos de puntuación excepto la coma y el punto que indican pausa y organizan los sonidos, son recursos similares a los utilizados en composiciones musicales.

Lucía Rey es una artista polifacética, pianista y compositora salida del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tras completar sus estudios de Música Moderna y Jazz en la Escuela de Música Creativa y Danza Contemporánea en el RCPD de Madrid, continuó su formación en Cuba y Nueva York. En 2005 recibió una beca para especializarse en piano latino y jazz en el Instituto Superior de Arte de Cuba y después en Nueva York en el Brooklyn Conservatory of Music y en The Collective School of Music, donde estudió con profesores como Bruce Barth, Barry Harris, Bob Quaranta, Noah Haidu y compartió escenario con numerosos artistas de la escena neoyorquina.

Sus trayectoras musicales la han llevado a tocar junto a músicos consagrados como Antonio Serrano o Celia Mur con la Big Band de Granada, a acompañar a artistas nacionales como Sole Giménez y compartir proyectos con artistas internacionales como el 'Women of the World' con la cantante cubana Eme Afonso.